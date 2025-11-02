¿Jugó el Chontico este domingo? Revise si fue uno de los ganadores del 2 de noviembre

El fin de semana es uno de los momentos que más aprovechan las personas para poner a prueba su suerte a través de los juegos de azar, especialmente la lotería, reconocida por sus millonarios premios y por las diversas modalidades de juego que ofrece.

Aunque las probabilidades de ganar son reducidas, muchos apostadores participan en varias loterías al tiempo o eligen aquellas que realizan dos sorteos al día, como el caso del Chontico, que juega tanto en la tarde como en la noche, todos los días.

Su presencia constante en el Valle del Cauca la ha convertido en parte de la cultura popular, siendo símbolo de ilusión y esperanza para miles de jugadores. Cada sorteo representa una nueva oportunidad de ganar un jugoso premio.

Así las cosas, estos fueron los resultados del 2 de noviembre:

Chontico Día

Premio mayor: 0619.

Última cifra (Quinta): 4.

Chontico Noche

Premio mayor:

Última cifra (Quinta):