¿Jugó el Chontico este domingo? Revise si fue uno de los ganadores del 2 de noviembre

Los resultados son publicados inmediatamente después de cada sorteo a través de los canales oficiales.

Redacción Loterías
2 de noviembre de 2025, 6:11 p. m.
Sorteo del Chontico del 2 de noviembre.
Sorteo del Chontico del 2 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images y Loterías de hoy

El fin de semana es uno de los momentos que más aprovechan las personas para poner a prueba su suerte a través de los juegos de azar, especialmente la lotería, reconocida por sus millonarios premios y por las diversas modalidades de juego que ofrece.

Aunque las probabilidades de ganar son reducidas, muchos apostadores participan en varias loterías al tiempo o eligen aquellas que realizan dos sorteos al día, como el caso del Chontico, que juega tanto en la tarde como en la noche, todos los días.

Su presencia constante en el Valle del Cauca la ha convertido en parte de la cultura popular, siendo símbolo de ilusión y esperanza para miles de jugadores. Cada sorteo representa una nueva oportunidad de ganar un jugoso premio.

Así las cosas, estos fueron los resultados del 2 de noviembre:

Chontico Día

  • Premio mayor: 0619.
  • Última cifra (Quinta): 4.
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA DOMINGO 02 de Noviembre de 2025.

Chontico Noche

  • Premio mayor:
  • Última cifra (Quinta):

Vale la pena recordar que un paso fundamental, que muchos suelen olvidar o posponer, es verificar los resultados oficiales del sorteo. Esta acción puede marcar la diferencia entre perder una fortuna o reclamarla. Por ello, es importante confirmar si el número jugado resultó premiado, ya sea con el mayor, los secos, aproximaciones o premios menores.

Noticias relacionadas

Loterías Colombia hoyChontico DíaChontico NocheColjuegos

