¿Jugó El Sinuano? Conozca los resultados del sorteo Día y Noche de este domingo, 8 de febrero

La Lotería El Sinuano continúa consolidándose como una tradición diaria para muchos colombianos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
8 de febrero de 2026, 8:22 p. m.
Resultados del Sinuano Día y Noche del 8 de febrero
Resultados del Sinuano Día y Noche del 8 de febrero Foto: Getty Images

Este domingo, se realizó una nueva jornada de la Lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, que a diario reúne a miles de apostadores atentos a los números ganadores con la ilusión de llevarse atractivos premios.

Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo en dos momentos del día, ambos con la posibilidad de ganar según el número apostado y la modalidad elegida, una dinámica que la ha convertido en una de las loterías preferidas por su facilidad y rapidez para jugar.

Resultados de El Sinuano Día del 8 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: 7642
  • La Quinta: 1
YouTube video XniEbEB3Fvw thumbnail

Resultados de El Sinuano Noche del 8 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • La Quinta:  pendiente

Los resultados oficiales del sorteo dominical pueden consultarse a través de los canales autorizados, los puntos de venta y las plataformas digitales especializadas. Además, se recomienda verificarlos cuidadosamente antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

