¿Jugó El Sinuano? Consulte los resultados de los sorteos Día y Noche de este domingo

Este domingo 1 de noviembre se realizan los sorteos de El Sinuano Día y El Sinuano Noche. Conozca los resultados de cada jornada y compruebe si la suerte estuvo de su lado.

En la edición diurna de El Sinuano, realizada este domingo 1 de noviembre, el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 3270 acompañado de la quinta 4.

Los apostadores que participaron en este sorteo ya pueden verificar sus tiquetes y comprobar si acertaron la combinación que entregó el premio principal de la jornada.

Números ganadores de hoy domingo, 1 de noviembre, de El Paisita, La Caribeña y El Dorado: resultados de los sorteos

Resultados del sorteo Sinuano Día

Premio mayor

El Sinuano Día: 3270-4

Resultados del sorteo Sinuano Noche

Premio mayor

El Sinuano Noche: pendiente

Los sorteos de El Sinuano Día y El Sinuano Noche de este lunes 2 de noviembre de 2026 se llevarán a cabo en sus horarios habituales.

La edición diurna está programada para las 2:30 p. m., mientras que el sorteo nocturno se realizará a las 10:30 p. m.

Ambos resultados podrán seguirse en directo a través de las transmisiones de televisión y radio.

Asimismo, los jugadores tendrán la posibilidad de consultar los números ganadores en el sitio web oficial de la lotería.

Cabe recordar que en Colombia los juegos de suerte y azar están bajo la regulación de Coljuegos. Por esta razón, se recomienda realizar las apuestas únicamente en establecimientos y puntos de venta autorizados.