Loterías

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este lunes, 23 de febrero de 2026

Los sorteos se realizan todos los días, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes prefieren resultados rápidos y constantes.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
23 de febrero de 2026, 11:48 a. m.
Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde.
Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este lunes, 23 de febrero de 2026, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que se ha consolidado como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas.

Con sus dos versiones —una en horas de la mañana y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

Loterías

Números ganadores del 23 de febrero: resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes

Loterías

Super Astro Luna del 22 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 8039

Loterías

Lotería El Sinuano: resultados del Día y la Noche, este domingo 22 de febrero

Loterías

Números ganadores de los sorteos El Paisita, La Caribeña y El Dorado de este domingo, 22 de febrero: resultados cargados de suerte

Loterías

Números ganadores de Chontico Día y edición Noche: revise si ganó este domingo 22 de febrero de 2026

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 22 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sábado 21 de febrero de 2026

Loterías

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde: estos fueron los números que se llevaron el premio gordo el 21 de febrero

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 20 de febrero

Loterías

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este jueves, 19 de febrero de 2026

En la edición 6337 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este lunes, la combinación ganadora fue la 5475. Además, la quinta bolita que salió fue la 3.

Super Astro Luna del 22 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 8039

Resultados del sorteo 6337 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 5475
  • Quinta balota: 3
YouTube video ALUsqhmKBrI thumbnail

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6338 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video YRWjZB5Euk8 thumbnail
Lotería El Sinuano: resultados del Día y la Noche, este domingo 22 de febrero

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este martes, 24 de febrero, a las 10:00 de la mañana.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 22 de febrero de 2026: 7960 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 21 de febrero de 2026: 5633 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 20 de febrero de 2026: 9655 – Quinta balota: 3

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 22 de febrero de 2026: 2230 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 21 de febrero de 2026: 1365 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 20 de febrero de 2026: 9655 – Quinta balota: 4

Más de Loterías

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 23 de febrero.

Números ganadores del 23 de febrero: resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes

Resultado de Super Astro Luna del 22 de febrero

Super Astro Luna del 22 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 8039

Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano: resultados del Día y la Noche, este domingo 22 de febrero

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 15 de diciembre.

Números ganadores de los sorteos El Paisita, La Caribeña y El Dorado de este domingo, 22 de febrero: resultados cargados de suerte

Chontico Día y Noche

Números ganadores de Chontico Día y edición Noche: revise si ganó este domingo 22 de febrero de 2026

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 22 de febrero de 2026

Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.

Super Astro Luna: números ganadores del sábado 21 de febrero de 2026

Lotería del Cauca.

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 21 de febrero

Los resultados del último sorteo reavivaron la expectativa entre quienes siguen cada semana este tradicional juego de azar.

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 21 de enero de 2026

Noticias Destacadas