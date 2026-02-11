Loterías

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este miércoles, 11 de febrero de 2026

Los sorteos se realizan todos los días, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes prefieren resultados rápidos y constantes.

11 de febrero de 2026, 10:39 a. m.
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde
Este miércoles, 11 de febrero de 2026, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que se ha consolidado como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas.

Con sus dos versiones —una en horas del día y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

En la edición 6312 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este miércoles, la combinación ganadora fue la 3790. Además, la quinta bolita que salió fue la 8.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 10 de febrero de 2026, sorteo 4742

Resultados del sorteo 6313 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 3790
  • Quinta balota: 8
YouTube video t96RL0TYHN0 thumbnail

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6314 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video GNFgYhEaPmo thumbnail
Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 10 de febrero de 2026

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este jueves, 12 de febrero, a las 10:00 de la mañana.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 10 de febrero de 2026: 5690 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 9 de febrero de 2026: 1896 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 8 de febrero de 2026: 4145 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 10 de febrero de 2026: 3109 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 9 de febrero de 2026: 9258 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 8 de febrero de 2026: 6149 – Quinta balota: 1

Noticias Destacadas