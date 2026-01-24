Loterías

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este sábado, 24 de enero de 2026

Los sorteos se realizan todos los días, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes prefieren resultados rápidos y constantes.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
24 de enero de 2026, 5:43 p. m.
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde del 24 de enero.
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde del 24 de enero.

En Colombia, las loterías están reguladas por el Estado y funcionan bajo un marco legal diseñado para garantizar la transparencia de los sorteos y el uso adecuado de los recursos que generan. Cada departamento cuenta con su propia lotería, lo que convierte a estos juegos en una fuente de ingresos.

La Lotería Antioqueñita es uno de los juegos de azar más populares tanto en el departamento de Antioquia como en otras regiones del país. Con una trayectoria consolidada, este sorteo se ha posicionado como una alternativa accesible para quienes desean poner a prueba su suerte.

Reconocida por sus modalidades Antioqueñita Día y Antioqueñita Noche, esta lotería hace parte del sistema legal de juegos de suerte y azar en Colombia, bajo la regulación de Coljuegos y la administración de entidades debidamente autorizadas.

Su dinámica es simple: los jugadores eligen un número de cuatro cifras y realizan una apuesta por un monto determinado. Si el número seleccionado coincide con el resultado del sorteo, el apostador obtiene un premio mayor.

Los sorteos se llevan a cabo todos los días, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan resultados rápidos y frecuentes.

Resultados del sorteo 6277 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 0130.
  • Quinta balota: 7
Resultado del sorteo 6278 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente

Noticias Destacadas