¿Jugó hoy? Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 13 de enero

Los participantes apuestan por combinaciones numéricas con la posibilidad de ganar premios inmediatos.

Redacción Loterías
13 de enero de 2026, 4:44 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 13 de enero
En Colombia, los juegos de azar continúan siendo una de las formas de entretenimiento más populares entre miles de personas. Entre los sorteos más tradicionales y consultados a diario se destacan El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres apuestas que se han consolidado como referentes dentro del sector legal de juegos de suerte y azar en el país.

Estos sorteos, operados por entidades autorizadas, se realizan de lunes a sábado, con algunas variaciones en sus horarios los domingos y días festivos. Permiten a los participantes apostar por combinaciones numéricas con la posibilidad de obtener premios de forma inmediata.

El Paisita, vinculado a la Lotería de Medellín, es uno de los sorteos más reconocidos a nivel nacional. Se juega todos los días y sus resultados suelen publicarse en horas de la tarde y la noche, lo que lo convierte en una de las opciones más seguidas por los apostadores.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Por su parte, El Dorado ha ganado popularidad en los últimos años gracias a su modalidad directa y a la facilidad para participar, tanto en puntos de venta físicos como a través de plataformas digitales.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6763
  • La Quinta: 1
Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

En el caso de La Caribeña, este sorteo representa una fuerte tradición en la región norte del país y mantiene una alta participación entre los jugadores habituales.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

No obstante, expertos insisten en la importancia de jugar de manera responsable, recordando que estas actividades deben asumirse como una forma de entretenimiento y no como un método seguro para obtener ingresos.

