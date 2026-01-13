¿Jugó hoy? Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 13 de enero

En Colombia, los juegos de azar continúan siendo una de las formas de entretenimiento más populares entre miles de personas. Entre los sorteos más tradicionales y consultados a diario se destacan El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres apuestas que se han consolidado como referentes dentro del sector legal de juegos de suerte y azar en el país.

Estos sorteos, operados por entidades autorizadas, se realizan de lunes a sábado, con algunas variaciones en sus horarios los domingos y días festivos. Permiten a los participantes apostar por combinaciones numéricas con la posibilidad de obtener premios de forma inmediata.

El Paisita, vinculado a la Lotería de Medellín, es uno de los sorteos más reconocidos a nivel nacional. Se juega todos los días y sus resultados suelen publicarse en horas de la tarde y la noche, lo que lo convierte en una de las opciones más seguidas por los apostadores.

Por su parte, El Dorado ha ganado popularidad en los últimos años gracias a su modalidad directa y a la facilidad para participar, tanto en puntos de venta físicos como a través de plataformas digitales.

En el caso de La Caribeña, este sorteo representa una fuerte tradición en la región norte del país y mantiene una alta participación entre los jugadores habituales.

No obstante, expertos insisten en la importancia de jugar de manera responsable, recordando que estas actividades deben asumirse como una forma de entretenimiento y no como un método seguro para obtener ingresos.