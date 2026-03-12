Juegos de azar

¿Jugó hoy? Estos son los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este jueves, 12 de marzo

Los apostadores que resulten ganadores deberán presentar su documento de identidad para poder reclamar el premio.

Redacción Loterías
12 de marzo de 2026, 11:23 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de marzo.
Las loterías y juegos de azar siguen siendo una de las alternativas más populares para quienes buscan tentar a la suerte en Colombia. Cada día, miles de personas consultan los resultados de diferentes sorteos con la esperanza de que los números elegidos coincidan con los ganadores y así obtener un premio.

Con el paso del tiempo, estos juegos se han convertido en una tradición para muchos apostadores, que siguen de cerca los sorteos diarios a través de diferentes plataformas y medios. Además, la facilidad para participar y la variedad de opciones disponibles han hecho que cada vez más usuarios se interesen por conocer los números ganadores.

Como ocurre cada jornada, este jueves se realizaron los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, juegos ampliamente consultados por quienes participan en apuestas de números en distintas regiones del país.

A continuación, estos fueron los resultados del jueves:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 4480.
  • La Quinta: 4.
El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Los apostadores pueden verificar sus tiquetes para confirmar si obtuvieron algún acierto y consultar con el operador donde realizaron la apuesta para conocer las condiciones de pago de los premios.

