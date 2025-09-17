Suscribirse

¿Jugó hoy? Vea los resultados de la Caribeña Día y Noche de este miércoles, 17 de septiembre del 2025

Conozca los números ganadores del premio mayor del día de hoy.

Redacción Loterías
17 de septiembre de 2025, 8:28 p. m.
Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.
En Colombia, el mundo de los juegos de azar se ha convertido en una alternativa de entretenimiento que cautiva a millones de personas. La oferta es amplia y diversa, pues, además de los sorteos tradicionales como Baloto y las reconocidas loterías de Bogotá, Boyacá, Cali y Valle, los apostadores tienen a su disposición otras alternativas que mantienen viva la ilusión de llevarse cuantiosos premios.

Dentro de este abanico de posibilidades, destaca la Lotería La Caribeña, que poco a poco se ha ganado un lugar especial en el corazón de sus seguidores. Su acogida ha sido tan grande que hoy se reconoce como una de las preferidas en el país, gracias a la emoción que despiertan sus sorteos y a las atractivas sumas que entrega.

Lo que hace aún más interesante esta lotería es la frecuencia de sus sorteos. Se llevan a cabo dos veces al día, de lunes a sábado, con horarios establecidos a las 2:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche, lo que incrementa las oportunidades de resultar ganador y mantener viva la esperanza.

Cada jornada, los sorteos son transmitidos en vivo a través del canal Telecaribe, lo que les da mayor transparencia y cercanía con el público. Además, los resultados quedan disponibles en la página web Loterías de Hoy, permitiendo a los jugadores consultar de manera rápida y sencilla si la fortuna estuvo de su lado.

El más reciente sorteo, realizado este jueves 28 de agosto de 2025, correspondió al número 7151 de La Caribeña Día. En esta ocasión, el premio mayor de 1.500 millones de pesos cayó en el número 6789, serie 4, convirtiéndose en la alegría de un nuevo afortunado.

Resultados sorteo de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 4500
  • Quinta balota: 6
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del MIÉRCOLES 17 de Septiembre de 2025.

Para quienes no lograron ganar, la ilusión no termina allí. La siguiente oportunidad está a pocas horas, ya que este mismo jueves, a las 10:30 de la noche, se llevará a cabo el sorteo nocturno, que podría convertir en millonario al próximo apostador afortunado.

Resultados sorteo de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del MIÉRCOLES 17 de Septiembre de 2025.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Caribeña Día

  • Sorteo del 16 de septiembre de 2025: 7882
  • Sorteo del 15 de septiembre de 2025: 7094
  • Sorteo del 14 de septiembre de 2025: 7811

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 16 de septiembre de 2025: 9515
  • Sorteo del 15 de septiembre de 2025: 3949
  • Sorteo del 14 de septiembre de 2025: 8548

