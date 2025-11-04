Suscribirse

¿Jugó la Lotería del Tolima? Conozca los números ganadores de este martes 4 de noviembre de 2025

Se jugaron más de $13.400 millones en premios y un bono por 20 millones.

Redacción Loterías
5 de noviembre de 2025, 3:43 a. m.
Sorteo 4142 de la Lotería del Tolima.
Sorteo 4142 de la Lotería del Tolima. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriatolima

Este martes, 4 de noviembre, se llevó a cabo la Lotería del Tolima donde se conoció el feliz ganador del sorteo 4142, el cual tiene una causa muy especial este día.

“¡Hoy juega la suerte con amor perruno! Nuestros billetes del Campito de Kathy representa esperanza para muchos peluditos que necesitan hogar. Compra tu billete, juega hoy con la Lotería del Tolima y apoya una causa que transforma vidas. Cuando juegas, ayudas”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Contexto: Lotería del Tolima: estos son los números ganadores del sorteo del lunes 27 de octubre de 2025

Resultados del sorteo 4142 de la Lotería del Tolima

  • Número 4620 de la serie 175.
Resultado LOTERIA DEL TOLIMA del MARTES 04 de Noviembre 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 27 de octubre de 2025: número 4820 de la serie 123
  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: número 8353 de la serie 051
  • Sorteo del 14 de octubre de 2025: número 2241 de la serie 079

Este sorteo juega todos los lunes, pero por ser festivo se jugó este martes. El próximo premio se llevará a cabo el 10 de noviembre a partir de las 10:30 de la noche.

