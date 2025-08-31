Suscribirse

¿Jugó la lotería? Estos son los resultados de Chontico Día y Noche del domingo 31 de agosto

Conozca si fue el feliz ganador del premio mayor.

Redacción Loterías
31 de agosto de 2025, 7:39 p. m.
Esta lotería juega todos los días en dos versiones.
Miles de apostadores juegan a diario esta lotería con la ilusión de ser uno de los ganadores. Por lo tanto, este domingo, 31 de agosto, se jugó el último sorteo de Chontico Día y Noche.

Así las cosas, a la 1:00 de la tarde se premió al ganador de Chontico Día, mientras que a las 8:00 de la noche se conocerá el resultado de Chontico Noche.

Resultados de la Lotería Chontico Día de este domingo

Premio mayor: 7160

Quinta balota: 0

Resultados de la Lotería Chontico Noche de este domingo

Premio mayor: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

El primero es el Chontico Día que juega todos los días, incluido domingos y festivos a la 1 de la tarde, el segundo es el Chontico Noche que juega de Lunes a Viernes a las 7 de la noche, los sábados juega a las 10 de la noche y Domingos y Festivos juega a las 8 de la noche”, dice el portal de la lotería.

