Loterías
¿Jugó la lotería? Estos son los resultados de Chontico Día y Noche del domingo 31 de agosto
Conozca si fue el feliz ganador del premio mayor.
Miles de apostadores juegan a diario esta lotería con la ilusión de ser uno de los ganadores. Por lo tanto, este domingo, 31 de agosto, se jugó el último sorteo de Chontico Día y Noche.
Así las cosas, a la 1:00 de la tarde se premió al ganador de Chontico Día, mientras que a las 8:00 de la noche se conocerá el resultado de Chontico Noche.
Resultados de la Lotería Chontico Día de este domingo
Premio mayor: 7160
Quinta balota: 0
Resultados de la Lotería Chontico Noche de este domingo
Premio mayor: Pendiente
Quinta balota: Pendiente
“El primero es el Chontico Día que juega todos los días, incluido domingos y festivos a la 1 de la tarde, el segundo es el Chontico Noche que juega de Lunes a Viernes a las 7 de la noche, los sábados juega a las 10 de la noche y Domingos y Festivos juega a las 8 de la noche”, dice el portal de la lotería.