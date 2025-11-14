Suscribirse

¿Jugó Miloto? Estos son los números ganadores del viernes 14 de noviembre de 2025

Este sorteo se transmite en vivo.

Redacción Loterías
15 de noviembre de 2025, 3:28 a. m.
Números ganadores de Miloto.
Números ganadores de Miloto. | Foto: Captura de Instagram @miloto_colombia / Portal web de Miloto

Se jugó el sorteo 0433 de Miloto de este viernes 14 de noviembre de 2025, donde se dieron a conocer los números ganadores de este premio.

“Explora, vive y disfruta de las grandes maravillas del mundo con los $200 millones que tiene el acumulado de Miloto. Activa tu suerte”, dice la lotería en sus redes sociales de Baloto.

Resultados de Miloto del 14 de noviembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 0433 fueron: 37 - 10 -29 - 02- 26

Sorteo miloto #0433 viernes 14 de noviembre 2025

Los apostadores pueden ganar sin importar el orden de las cinco balotas que se jugaron en este sorteo de Miloto.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

