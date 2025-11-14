¿Jugó Miloto? Estos son los números ganadores del viernes 14 de noviembre de 2025

Se jugó el sorteo 0433 de Miloto de este viernes 14 de noviembre de 2025, donde se dieron a conocer los números ganadores de este premio.

“Explora, vive y disfruta de las grandes maravillas del mundo con los $200 millones que tiene el acumulado de Miloto. Activa tu suerte”, dice la lotería en sus redes sociales de Baloto.

Resultados de Miloto del 14 de noviembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 0433 fueron: 37 - 10 -29 - 02- 26

Los apostadores pueden ganar sin importar el orden de las cinco balotas que se jugaron en este sorteo de Miloto.