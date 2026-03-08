¿Jugó Super Astro Luna? Conozca los resultados del más reciente sorteo del sábado, 7 de marzo

El sábado, 7 de marzo de 2026, Super Astro Luna dio a conocer los números ganadores de su último sorteo, un resultado que representa una gran oportunidad para los apostadores.

La combinación ganadora del sorteo 8052 fue el número 5656, signo Tauro.

Resultado de Super Astro Luna del sábado,7 de marzo

Número ganador: 5656. Signo: Libra.

En el sitio web de Astro Luna puede revisar la lista completa de los resultados del último sorteo del sábado 7 de marzo de 2026 y la forma cómo se repartieron los diferentes premios.

Ganadores de los tres últimos sorteos

Sorteo del 6 de marzo de 2026: número 3535 , con el signo Géminis .

número , con el signo . Sorteo del 5 de marzo de 2026: número 3194 , con el signo Escorpión .

número , con el signo . Sorteo del 4 de marzo de 2026: número 5717, con el signo Géminis.

La Lotería Super Astro Luna se juega todos los días en Colombia. El sorteo se puede seguir por Canal Uno, de lunes a viernes a las 10:50 p.m. de Colombia, los sábados a las 10:42 p.m. y los domingos y festivos a las 8:30 p.m.

¿Cómo se juega?

Según explica el sitio web oficial del sorteo, Super Astro en sus diferentes versiones es catalogado como un juego de azar novedoso, en el que en jugador puede realizar apuestas desde $500 hasta $10.000.

La apuesta consiste en escoger un número de cuatro cifras y uno o todos los signos zodiacales. Para ser uno de los ganadores, la cifra debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado.

Su plan especial de juego divide los premios y las cantidades de dinero de la siguiente manera, teniendo en cuenta los distintos aciertos que cada jugador logre obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.