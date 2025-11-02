Suscribirse

Lotería

La Antioqueñita del 2 de noviembre de 2025: los resultados de Día y Tarde, y la próxima oportunidad de ganar

La Antioqueñita es un juego de chance diario que les permite a los apostadores participar tanto en el día como en la noche.

Redacción Loterías
2 de noviembre de 2025, 5:10 p. m.
La Antioqueñita Día y Noche del 20 de septiembre.
La Antioqueñita Día y Noche del 2 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA

El domingo 2 de noviembre de 2025, la tradicional La Antioqueñita celebró dos sorteos —uno de la mañana y otro en la tarde—, brindando a los apostadores la doble oportunidad cotidiana de ganar. La primera edición se llevó a cabo a las 12:00 p.m., la segunda a las 4:00 p.m.

Resultado del sorteo 6111 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 3862

Quinta balota: 7

ANTIOQUEÑITA 1: Resultado ANTIOQUEÑITA 1 del DOMINGO 02 de Noviembre de 2025

La lotería también jugó en los días anteriores:

Resultados recientes – La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 1 de noviembre: 1666 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 31 de octubre: 7876 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 30 de octubre: 8782 – Quinta balota: 1

Resultados recientes – La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 1 de noviembre: 3151 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 29 de octubre: 1988 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 30 de octubre: 9221 – Quinta balota: 2

Resultado del sorteo–La Antioqueñita Tarde

Número ganador: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

ANTIOQUEÑITA 2: Resultado ANTIOQUEÑITA 2 del DOMINGO 02 de Noviembre de 2025.

¿Cómo jugar y qué tener en cuenta?

La Antioqueñita es un juego de chance diario que permite a los apostadores participar tanto en el día como en la noche. En cada sorteo se extraen cuatro cifras (del 0 al 9) en orden y, adicionalmente, una quinta cifra (“Quinta balota”) que puede alterar los premios para quienes tienen acertada esta combinación o modalidad especial.

Es clave que los apostadores verifiquen cuidadosamente sus boletos: tanto el número de cuatro cifras como la quinta balota deben coincidir para reclamar premios mayores. Asimismo, dado que el juego es diario, es importante que revisen los horarios específicos, especialmente los domingos o días festivos, cua do puede varias la hora del sorteo.

La Antioqueñita forma parte de los juegos de azar regulados en Colombia, lo que exige que los jugadores participen únicamente a través de canales oficiales y con boletos válidos. Es recomendable considerar el juego como una forma de entretenimiento y no como una fuente garantizada de ingresos.

