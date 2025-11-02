El domingo 2 de noviembre de 2025, la tradicional La Antioqueñita celebró dos sorteos —uno de la mañana y otro en la tarde—, brindando a los apostadores la doble oportunidad cotidiana de ganar. La primera edición se llevó a cabo a las 12:00 p.m., la segunda a las 4:00 p.m.

Resultado del sorteo 6111 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 3862

Quinta balota: 7

La lotería también jugó en los días anteriores:

Resultados recientes – La Antioqueñita Día

Sorteo del 1 de noviembre: 1666 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 31 de octubre: 7876 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 30 de octubre: 8782 – Quinta balota: 1

Resultados recientes – La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 1 de noviembre: 3151 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 29 de octubre: 1988 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 30 de octubre: 9221 – Quinta balota: 2

Resultado del sorteo–La Antioqueñita Tarde

Número ganador: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

¿Cómo jugar y qué tener en cuenta?

La Antioqueñita es un juego de chance diario que permite a los apostadores participar tanto en el día como en la noche. En cada sorteo se extraen cuatro cifras (del 0 al 9) en orden y, adicionalmente, una quinta cifra (“Quinta balota”) que puede alterar los premios para quienes tienen acertada esta combinación o modalidad especial.

Es clave que los apostadores verifiquen cuidadosamente sus boletos: tanto el número de cuatro cifras como la quinta balota deben coincidir para reclamar premios mayores. Asimismo, dado que el juego es diario, es importante que revisen los horarios específicos, especialmente los domingos o días festivos, cua do puede varias la hora del sorteo.