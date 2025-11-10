Suscribirse

La Antioqueñita Día y Tarde: así quedaron los sorteos de este lunes, 10 de noviembre

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de los más recientes sorteos de este importante juego de azar.

Redacción Loterías
10 de noviembre de 2025, 3:08 p. m.
Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones
Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En Colombia, La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y con mayor tradición. Este sorteo, que se lleva a cabo todos los días en el departamento de Antioquia, sigue captando la atención de miles de jugadores que confían en su suerte para llevarse grandes premios.

Este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para participar: una en la mañana y otra en la tarde, lo que permite a los apostadores duplicar sus posibilidades de ganar.

Durante la jornada de este lunes, 10 de noviembre, se realizó el sorteo número 6127 de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1. En esta ocasión, el número ganador fue el 3526, acompañado por la balota “La Quinta” número 1.

Resultados del sorteo 6127 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 3526
  • Quinta balota: 1
La Antioqueñita 1 - 10 de noviembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también este lunes a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.

Resultado del sorteo 6128 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 10 de noviembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

A continuación, puede consultar los números ganadores de los tres sorteos anteriores tanto en la edición Día como en la Tarde:

La Antioqueñita Día

  • Domingo 9 de noviembre de 2025: 8687 – Quinta balota: 9
  • Sábado 8 de noviembre de 2025: 3863 – Quinta balota: 1
  • Viernes 7 de noviembre de 2025: 4594 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde

  • Domingo 9 de noviembre de 2025: 3974 – Quinta balota: 5
  • Sábado 8 de noviembre de 2025: 7237– Quinta balota: 4
  • Viernes 7 de noviembre de 2025: 3727 – Quinta balota: 5

Cada sorteo ofrece nuevas combinaciones que despiertan el interés de quienes confían en la suerte o en sus números de siempre, y que observan con atención los patrones que podrían repetirse.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará martes, 11 de noviembre, a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como es costumbre.

