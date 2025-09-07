La Antioqueñita Día y Tarde: consulte los resultados de este domingo, 7 de septiembre

Este domingo, 7 de septiembre de 2025, se jugó el sorteo número 5999 de La Antioqueñita Día, uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas se atreven a probar su suerte cada mañana con la esperanza de convertirse en uno de los ganadores.

En esta ocasión, el número ganador fue el 0490, acompañado por “La Quinta” número 4, ofreciendo varias oportunidades para ganar debido a su dinámica de juego, que consiste en elegir cuatro números entre el 0 y el 9 y dejar que la suerte haga lo suyo.

Con cada sorteo, surge una nueva oportunidad de convertirte en ganador y vivir la emoción de ver tus números aparecer en pantalla de esta lotería, la cual se juega todos los días a las 10:00 a.m., con la excepción de los domingos y días festivos, cuando la cita cambia para las 12:00 del mediodía.

Si es de los que disfrutan seguir los resultados de este tipo de chances, a continuación encuentra detalladamente el número ganador de este domingo, 7 de septiembre de 2025.

Resultados del sorteo 5999 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 0490.

0490. “La Quinta” balota: 4.

Cabe recordar que el sorteo de esta lotería también cuenta con una modalidad de juego conocida como Antioqueñita Tarde, la cual se lleva a cabo a las 4:00 p.m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde

Número ganador : pendiente

: pendiente “La Quinta” balota:

Por otro lado, si se perdió los resultados de los últimos sorteos realizados en ambas modalidades de juego, aquí encontrará un resumen de los tres últimos ganadores.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 6696

Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 4650

Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 2772

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 6 de septiembre de 2025: 9919

Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 7417

Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 6858