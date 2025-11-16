La Antioqueñita Día y Tarde de hoy domingo, 16 de noviembre: los resultados ganadores del último sorteo de la lotería

La lotería La Antioqueñita realizó este domingo 16 de noviembre una nueva jornada de sorteos en sus dos ediciones habituales: mañana y tarde. Muchos jugadores apostaron a fechas especiales, números de suerte y combinaciones personales con la esperanza de obtener el premio mayor.

Este reconocido juego de azar, que se lleva a cabo diariamente y cuenta con dos sorteos —uno matutino y otro vespertino—, se ha convertido en una de las alternativas favoritas para quienes desean poner a prueba la suerte con la ilusión de obtener un premio.

El primer sorteo del día se llevó a cabo a las 12:00 p. m, arrojando el número 4270, con La Quinta Balota con el 9, registrado en el histórico de esta popular lotería.

Resultado sorteo 6139 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 4270

Quinta balota: 9

La segunda tanda está programada para las 4:00 p. m. y será transmitida en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los participantes podrán conocer los resultados en tiempo real.

Resultado sorteo 6140 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador:

Quinta balota:

Para ingresar al juego, los participantes deben escoger cuatro números entre el 0 y el 9. Si deciden añadir la quinta balota, aumentan sus opciones de acertar y, además, pueden aspirar a premios de mayor valor.

El siguiente sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo el lunes festivo 17 de noviembre a las 12:00 p. m., y estará disponible en vivo a través de su transmisión habitual.