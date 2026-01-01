La Antioqueñita día y tarde del 1 de enero de 2026: estos son los números ganadores

Este jueves, 1 de enero, se llevó a cabo el sorteo de La Antioqueñita día. Se trató del sorteo 6230, y el número ganador fue el 0730. La quinta balota que salió dejó el número 9.

Siga de cerca una de las loterías más reconocidas en Colombia, mayormente en el departamento de Antioquia. Recuerde que a las 4:00 p.m. juega La Antioqueñita tarde, y puede seguir el sorteo en sus canales oficiales. En SEMANA también le daremos el resultado.

Sorteo 6230 de La Antioqueñita - 1 de enero de 2026

Número ganador: 0730

Quinta balota: 9

Últimos tres números ganadores en La Antioqueñita Día

Sorteo del 30 de diciembre de 2025: 0520 - Quinta balota: 3

- Quinta balota: Sorteo del 29 de diciembre de 2025: 2174 - Quinta balota: 3

- Quinta balota: Sorteo del 28 de diciembre de 2025: 0509 - Quinta balota: 8

Sorteo 6231 de La Antioqueñita - 1 de enero de 2026

Número ganador: por definir

Quinta balota: por definir

Últimos tres números ganadores en La Antioqueñita Tarde