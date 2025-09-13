La Antioqueñita Día y Tarde del 13 de septiembre: resultados completos del sorteo de este sábado

Este sábado 13 de septiembre se celebró un nuevo sorteo de La Antioqueñita, una de las rifas más seguidas en Antioquia, que nuevamente entregó un número ganador y mantuvo la expectativa entre miles de apostadores.

La jornada estuvo marcada por la ilusión de quienes confiaron en su combinación de cifras, pues la tradición de este juego continúa siendo una de las más arraigadas en la región.

El mecanismo de participación consiste en seleccionar cuatro números del 0 al 9, aunque recientemente se incorporó la opción de una quinta balota, lo que incrementa las posibilidades de obtener premio.

En los sorteos previos, por ejemplo, hubo un ganador en la mañana de este sábado, sin dejar de lado la quinta balota. Para esta ocasión, el sorteo 6011 entregó el premio mayor al número 1711 - 9.

Resultados del sorteo 6011 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 1711

Quinta balota: 9

Para el sorteo de La Antioqueñita en su edición de la tarde, la rifa está programada para las 4:00 p. m. de este sábado, y quienes deseen conocer los resultados en tiempo real podrán verlo en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana.

Resultados del sorteo 6012 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

El próximo sorteo programado se llevará a cabo el domingo, 14 de septiembre, a las 12:00 del mediodía. En esta oportunidad, se jugará la versión del Día y, al igual que los anteriores, se podrá seguir en vivo.