La Antioqueñita Día y Tarde: descubra las combinaciones ganadoras de este lunes, 12 de enero

Esta lotería cuenta con dos ediciones, lo que incrementa las probabilidades de convertirse en uno de sus afortunados ganadores.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
12 de enero de 2026, 5:34 p. m.
Últimos resultados de La Antioqueñita Día y Tarde
Últimos resultados de La Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este lunes, 12 de enero de 2026, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que se ha consolidado como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas.

En esta edición de la mañana, el número ganador fue la combinación 9452, acompañada de ‘La Quinta’ número 1.

Con sus dos modalidades, esta lotería volvió a despertar el interés de quienes confían en la suerte y en sus números habituales, ya que miles de jugadores esperan que sus combinaciones sean las afortunadas.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 12 de enero de 2026

  • Número ganador: 9452
  • Quinta balota: 1
YouTube video yeP0ieXfTvI thumbnail

La edición de la mañana de La Antioqueñita Día se juega a las 10 de la mañana todos los días, excepto los domingos y festivos, que juega a las 12 del medio día.

Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

Resultado de La Antioqueñita Tarde hoy, 12 de enero de 2026

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente

La versión de la tarde de esta lotería juega todos los días a las 4:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

Para quienes desean seguir los resultados en tiempo real en ambas ediciones, pueden seguir en vivo el sorteo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana. Esta transmisión en directo se ha convertido en una herramienta práctica para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 11 de enero de 2026: 3916 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 10 de enero de 2026: 2537 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 9 de enero de 2026: 7682 – Quinta balota: 0

  • Sorteo del 11 de enero de 2026: 0248 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 10 de enero de 2026: 2537 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 9 de enero de 2026: 7682 – Quinta balota: 0

