Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra si fue uno de los ganadores este miércoles, 21 de enero

Esta lotería tiene dos ediciones, lo que aumenta las probabilidades de convertirse en uno de sus afortunados ganadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
21 de enero de 2026, 3:25 p. m.
Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones
Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En Colombia, La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y con mayor tradición. Este sorteo, que se lleva a cabo todos los días en el departamento de Antioquia, sigue captando la atención de miles de jugadores que confían en su suerte para llevarse grandes premios.

Este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para participar: una en la mañana y otra en la tarde, lo que permite a los apostadores duplicar sus posibilidades de ganar.

Durante la jornada de este miércoles, 21 de enero, se realizó el sorteo número 6271 de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1. En esta ocasión, el número ganador fue el 5025, acompañado por la balota ‘La Quinta’ número 9.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 20 de enero de 2026, sorteo 4739

Resultados del sorteo 6271 de La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 5025
  • Quinta balota: 9
YouTube video eT0MY3QpfsQ thumbnail

Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también este miércoles a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.

Loterías

Resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy miércoles, 21 de enero

Loterías

Cayó Miloto en el país: este es el número ganador que se llevó 1.000 millones de pesos

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 20 de enero de 2026, sorteo 4739

Loterías

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 20 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8006, de este martes, 20 de enero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores para el sorteo del martes 20 de enero de 2026

Loterías

Ya jugó la lotería Super Astro Sol el martes 20 de enero: estos son los números con los que se pudo hacer millonario

Loterías

¿Fue uno de los ganadores? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 20 de enero

Loterías

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 19 de enero de 2026: conozca las combinaciones ganadoras

Loterías

Estos fueron los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 18 de enero de 2026

Resultado del sorteo 6272 de La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video wNZSfdEaTS4 thumbnail
Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 20 de enero de 2026

A continuación, puede consultar los números ganadores de los tres sorteos anteriores tanto en la edición Día como en la Tarde:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 20 de enero de 2026: 4136 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 19 de enero de 2026: 2417 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 18 de enero de 2026: 1913 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 20 de enero de 2026: 8477 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 19 de enero de 2026: 3331 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 18 de enero de 2026: 4117 – Quinta balota: 4

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este jueves, 22 de enero, a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como es costumbre.

Más de Loterías

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de diciembre.

Resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy miércoles, 21 de enero

Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra si fue uno de los ganadores este miércoles, 21 de enero

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.

Cayó Miloto en el país: este es el número ganador que se llevó 1.000 millones de pesos

El sorteo emitido por la Lotería del Huila se desarrolló de forma regular, manteniendo la atención de quienes siguen este juego tradicional.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 20 de enero de 2026, sorteo 4739

Sorteo 3137 de la Lotería de la Cruz Roja.

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 20 de enero de 2026

Super Astro Luna, resultados de hoy

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8006, de este martes, 20 de enero de 2026

Cayó MiLoto en Bogotá

Miloto: números ganadores para el sorteo del martes 20 de enero de 2026

Lotería Astro Sol

Ya jugó la lotería Super Astro Sol el martes 20 de enero: estos son los números con los que se pudo hacer millonario

Siinuano Día y Noche

Resultados del Sinuano Día y Noche del 20 de enero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

Chontico Día y Noche

¿Es ganador? Estos son los resultados de la Lotería Chontico del martes 20 de enero de 2026

Noticias Destacadas