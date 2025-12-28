Loterías

La Antioqueñita día y tarde este domingo 28 de diciembre de 2025: resultados ganadores

Se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Antioqueñita, en su edición día y tarde. ¿Ganó? Le mostramos los números victoriosos.

Redacción Loterías
28 de diciembre de 2025, 5:54 p. m.
Lotería La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025.
Lotería La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025. Foto: Getty Images y logo oficial de la Lotería La Antioqueñita.

Este domingo, 28 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo de La Antioqueñita día. Se trató del sorteo 6223, y el número ganador fue el 0509. La quinta balota que salió dejó el número 8.

Siga de cerca una de las loterías más reconocidas en Colombia, mayormente en el departamento de Antioquia. Recuerde que a las 4:00 p.m. juega La Antioqueñita tarde, y puede seguir el sorteo en sus canales oficiales. En SEMANA también le daremos el resultado.

Sorteo 6223 de La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025

  • Número ganador: 0509
  • Quinta balota: 8

Últimos tres números ganadores en La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 27 de diciembre de 2025: 5168 - Quinta balota: 6
  • Sorteo del 26 de diciembre de 2025: 8682 - Quinta balota: 2
  • Sorteo del 25 de diciembre de 2025: 0711 – Quinta balota: 5

Sorteo 6224 de La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025

  • Número ganador: Pendiente
  • Quinta balota: Pendiente

Últimos tres números ganadores en La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 26 de diciembre de 2025: 9210 - Quinta balota: 3
  • Sorteo del 26 de diciembre de 2025: 0518 - Quinta balota: 3
  • Sorteo del 25 de diciembre de 2025: 3729 – Quinta balota: 4
El próximo sorteo de La Antioqueñita será este lunes, 29 de diciembre de 2025, a partir de las 10:00 a.m. Esté pendiente si es uno de los afortunados ganadores y consulte la web oficial de la entidad para conocer más detalles sobre el juego.

