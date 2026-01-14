Loterías

La Antioqueñita día y tarde este miércoles 14 de enero de 2026: resultados ganadores

Se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Antioqueñita, en su edición día y tarde. ¿Ganó? Le mostramos los números victoriosos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
14 de enero de 2026, 3:22 p. m.
Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.
Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

Este miércoles, 14 de enero de 2026, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que se ha consolidado como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas.

Con sus dos versiones —una en horas del día y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

En la edición 6257 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este viernes, la combinación ganadora fue la 3774. Además, la quinta balota que salió fue la 1.

Resultados del sorteo 6257 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 3774
  • Quinta balota: 1
YouTube video rJeMNGVXyhc thumbnail

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6258 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video SCfhYDDLtSk thumbnail
El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este jueves, 15 de enero, a las 10:00 de la mañana.

Al igual que las anteriores, podrá seguirse en directo por internet, manteniendo así la emoción y el interés de los apostadores que buscan convertirse en los próximos ganadores.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 13 de enero de 2026: 2405 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 12 de enero de 2026: 9452 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 11 de enero de 2026: 3916 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 13 de enero de 2026: 6306 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 12 de enero de 2026: 5121 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 11 de enero de 2026: 0248 – Quinta balota: 6

Noticias Destacadas