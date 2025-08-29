Suscribirse

La Antioqueñita Día y Tarde este viernes: listado completo de los números ganadores del sorteo de este 29 de agosto

Este viernes se jugó un nuevo sorteo de una de las loterías más importantes en Antioquia.

Redacción Loterías
29 de agosto de 2025, 3:48 p. m.
Descubra cuál fue el más reciente resultado.
Resultados de la lotería La Antioqueñita Día y Tarde. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

Este viernes, 29 de agosto, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la popular lotería La Antioqueñita, que se juega todos los días en su dos versiones: día y tarde.

En esta oportunidad, los números ganadores fueron 2236, mientras que el dígito 1 cayó en la quinta balota. Este es el sorteo 5981 que se realiza en toda la historia de este importante chance.

Resultados del sorteo 5981 de la lotería La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 2236
  • Quinta balota: 1
La Antioqueñita 1 - 29 de agosto de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por otra parte, el sorteo de La Antioqueñita Tarde se jugará este mismo viernes hacia las 4:00 de la tarde, por lo que los resultados todavía no se conocen.

Resultados del sorteo 5982 de la lotería La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
Antioqueñita 2 - 29 de agosto de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

De acuerdo con los canales oficiales, estos fueron los últimos dígitos de la suerte en cada uno de los resultados ganadores:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 28 de agosto de 2025: 2236
  • Sorteo del 27 de agosto de 2025: 1101
  • Sorteo del 26 de agosto de 2025: 4609

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 28 de agosto de 2025: 6361
  • Sorteo del 27 de agosto de 2025: 9067
  • Sorteo del 26 de agosto de 2025: 8417

El próximo sorteo que La Antioqueñita Día se realizará este sábado, 30 de agosto, hacia las 10:00 de la mañana, teniendo en cuenta que este chance se juega todos los días y se puede seguir en directo a través del canal de YouTube por medio del canal La Red Gana.

Para los que no saben, La Antioqueñita se juega con cuatro números del 0 al 9. No obstante, recientemente se incorporó una quinta balota, por lo que son muchas más las oportunidades de ganar.

