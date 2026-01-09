Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en alguno de los sorteos de este viernes, 9 de enero

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de alguno de los sorteos de este importante juego de azar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
9 de enero de 2026, 3:48 p. m.
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este viernes, 9 de enero, se llevó a cabo una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que continúa generando gran expectativa entre los apostadores del departamento.

Con sus dos versiones —una en horas del día y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este viernes, 9 de enero

Loterías

¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del jueves, 8 de enero

Loterías

Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 8 de enero del 2026

Loterías

Números que cayeron en la Lotería de Bogotá: sorteo del jueves 8 de enero de 2026

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores del jueves 8 de enero de 2026

Loterías

Pudo haber ganado millones de pesos hoy: estos son los resultados de Super Astro Sol el jueves 8 de enero

Loterías

Combinación del Baloto, miércoles 7 de enero de 2026: conozca el número que cayó en el sorteo 2602

Loterías

¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 8 de enero

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 7 de enero

Loterías

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del martes 6 de enero: conozca las combinaciones ganadoras

En la edición 6247 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este viernes, la combinación ganadora fue la 7682. Además, la quinta balota que salió fue la 0.

¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del jueves, 8 de enero

Resultados del sorteo 6247 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 7682
  • Quinta balota: 0
YouTube video VMX35omVR0g thumbnail

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6248 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video MND4Loee7JQ thumbnail
Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 8 de enero del 2026

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este sábado, 10 de enero, a las 10:00 de la mañana.

Al igual que las anteriores, podrá seguirse en directo por internet, manteniendo así la emoción y el interés de los apostadores que buscan convertirse en los próximos ganadores.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 8 de enero de 2026: 9154 - Quinta balota: 4
  • Sorteo del 7 de enero de 2026: 2765 - Quinta balota: 9
  • Sorteo del 6 de enero de 2026: 3518 - Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 8 de enero de 2026: 7200 - Quinta balota: 3
  • Sorteo del 7 de enero de 2026: 8998 - Quinta balota: 8
  • Sorteo del 6 de enero de 2026: 1639 - Quinta balota: 1

Más de Loterías

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este viernes, 9 de enero

La Antioqueñita Día y Tarde

La Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en alguno de los sorteos de este viernes, 9 de enero

Super Astro Luna, resultados de hoy

¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del jueves, 8 de enero

Estos son los números ganadores del último sorteo de la Lotería del Quindío.

Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 8 de enero del 2026

El resultado oficial marcó el cierre de una nueva fecha para los jugadores.

Números que cayeron en la Lotería de Bogotá: sorteo del jueves 8 de enero de 2026

Cayó MiLoto en Bogotá

Miloto: conozca los números ganadores del jueves 8 de enero de 2026

Lotería Astro Sol.

Pudo haber ganado millones de pesos hoy: estos son los resultados de Super Astro Sol el jueves 8 de enero

Los apostadores revisan sus tiquetes tras conocerse el resultado oficial.

Combinación del Baloto, miércoles 7 de enero de 2026: conozca el número que cayó en el sorteo 2602

Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los resultados ganadores del sorteo de hoy, jueves 8 de enero

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 7 de enero: estos son los números ganadores

Noticias Destacadas