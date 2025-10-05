Loterías
La Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en los sorteos de este domingo 5 de octubre
Descubra cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este importante juego de azar.
En Antioquia, uno de los juegos de azar más tradicionales y populares es La Antioqueñita, la cual realiza sus sorteos diariamente en dos horarios: uno en la mañana y otro en la tarde.
Con el paso del tiempo, este chance se ha posicionado como uno de los preferidos por los jugadores que confían en su intuición y buscan la suerte en cada jornada.
Para participar, los apostadores deben seleccionar cuatro números entre el 0 y el 9. Sin embargo, recientemente se incorporó la posibilidad de agregar una quinta balota, lo que aumenta las opciones de ganar algún premio.
El sorteo más reciente, identificado con el número 6055, correspondió a La Antioqueñita Día y se llevó a cabo este domingo, 5 de octubre. En esta ocasión, la combinación ganadora fue 3778, y la quinta balota fue el número 2.
Resultados del sorteo 6055 – La Antioqueñita Día
- Número ganador: 3778
- Quinta balota: 2
Por su parte, el sorteo de La Antioqueñita Tarde se realizará este mismo domingo a las 4:00 p. m., y puede ser seguido en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana.
Resultado sorteo 6056 – La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
A continuación, se relacionan los resultados de los últimos tres sorteos en cada una de sus versiones, para quienes no tuvieron la oportunidad de consultarlos en el momento:
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 4 de octubre de 2025: 2451 – Quinta balota: 4
- Sorteo del 3 de octubre de 2025: 3552 – Quinta balota: 2
- Sorteo del 2 de octubre de 2025: 3068 – Quinta balota: 6
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 4 de octubre de 2025: 3673 – Quinta balota: 5
- Sorteo del 3 de octubre de 2025: 4230 – Quinta balota: 3
- Sorteo del 2 de octubre de 2025: 6641 – Quinta balota: 9
El próximo sorteo de La Antioqueñita está programado para este lunes 6 de octubre, a las 10:00 a. m., correspondiente a la edición Día, y podrá seguirse en directo como es costumbre.