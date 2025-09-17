Suscribirse

Lotería

La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del sorteo de hoy miércoles, 17 de septiembre

Este sorteo se destaca por la emoción que genera en los colombianos gracias a los premios que otorga.

Redacción Loterías
17 de septiembre de 2025, 5:50 p. m.
La Antioqueñita Día y Tarde
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde. | Foto: Montaje de Semana con foto de Getty Images

Para esta jornada se llevó a cabo el sorteo número 6019 de La Antioqueñita Día, uno de los juegos de azar con mayor tradición en Colombia. En el departamento de Antioquia goza de especial reconocimiento, ya que cada mañana miles de personas confían en su suerte con la expectativa de alcanzar un premio que pueda cambiarles la vida.

En esta edición, la combinación afortunada le dio la suerte a una persona, acompañado por la serie conocida como “La Quinta”. La modalidad del juego brinda múltiples posibilidades de acierto, pues se basa en seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9 y dejar que la fortuna determine el desenlace.

Cada sorteo representa una nueva ocasión para soñar con ser uno de los ganadores y vivir la emoción de ver reflejados los números elegidos. La Antioqueñita Día se juega de lunes a sábado a las 10:00 de la mañana, y en domingos y festivos modifica su horario para realizarse al mediodía.

Si es de las personas que disfrutan revisar los resultados de los chances y loterías, a continuación encontrará el número ganador correspondiente a este miércoles 17 de septiembre de 2025, junto con los detalles del sorteo más reciente.

Resultados del sorteo 6019 de la lotería La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 2594
  • Quinta balota: 7
La Antioqueñita 1 - 17 de septiembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

El sorteo de la tarde está programado para las 4:00 p. m. y será transmitido en directo por el canal La Red Gana en YouTube, donde los jugadores podrán conocer los resultados de inmediato.

Resultados del sorteo 6020 de la lotería La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 17 de septiembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Por otro lado, si se perdió los resultados del último sorteo realizado en ambas modalidades de juego, aquí encontrará un resumen de los ganadores:

Sorteo anterior – 15 de septiembre

La Antioqueñita Día

  • Premio mayor: 3102
  • La Quinta: 8

La Antioqueñita Noche

  • Premio mayor: 7945
  • La Quinta: 9

