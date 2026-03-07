La Antioqueñita Día y Tarde: resultados oficiales para el sorteo del sábado 7 de marzo de 2026

Este sábado, 7 de marzo de 2026, se jugó La Antioqueñita en sus dos horarios habituales para La Antioqueñita Día y La Antioqueñita Tarde.

En cada jornada, miles de participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La Antioqueñita hace parte de la tradición del departamento y se emite diariamente en los siguientes horarios:

La Antioqueñita Día: Lunes a Sábado a las 10:00 de la mañana y los domingos/festivos a las 12:00 del mediodía.

La Antioqueñita Tarde: todos los días a las 4:00 de la tarde.

Resultados La Antioqueñita Día hoy, 5 de marzo

Número ganador: 2923

Quinta balota: 2

Resultados La Antioqueñita Tarde hoy, 5 de marzo

Número ganador: xxxx

Quinta balota: x

¿Cómo se juega La Antioqueñita?

Para jugar La Antioqueñita en sus ediciones de Día o Tarde, se deben seguir los siguientes pasos:

Elija su número: Debe seleccionar un número de 4 cifras (del 0000 al 9999). Defina el valor: Puede apostar desde montos muy bajos (desde unos pocos cientos de pesos). Elija la modalidad: Puede ganar de diferentes formas según cuántas cifras acierte y en qué orden

Estas son las diferentes modalidades: