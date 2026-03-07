Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: resultados oficiales para el sorteo del sábado 7 de marzo de 2026

Estos son los números ganadores para el chance operada por la red Gana, concesionario oficial de las apuestas permanentes en el departamento de Antioquia.

Redacción Loterías
7 de marzo de 2026, 11:10 a. m.
La Antioqueñita se emitió en sus dos versiones este sábado.
La Antioqueñita se emitió en sus dos versiones este sábado. Foto: Captura La Red Gana

Este sábado, 7 de marzo de 2026, se jugó La Antioqueñita en sus dos horarios habituales para La Antioqueñita Día y La Antioqueñita Tarde.

En cada jornada, miles de participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La Antioqueñita hace parte de la tradición del departamento y se emite diariamente en los siguientes horarios:

  • La Antioqueñita Día: Lunes a Sábado a las 10:00 de la mañana y los domingos/festivos a las 12:00 del mediodía.
  • La Antioqueñita Tarde: todos los días a las 4:00 de la tarde.
Resultados La Antioqueñita Día hoy, 5 de marzo

Número ganador: 2923

Quinta balota: 2

Resultados La Antioqueñita Tarde hoy, 5 de marzo

Número ganador: xxxx

Quinta balota: x

¿Cómo se juega La Antioqueñita?

Para jugar La Antioqueñita en sus ediciones de Día o Tarde, se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Elija su número: Debe seleccionar un número de 4 cifras (del 0000 al 9999).
  2. Defina el valor: Puede apostar desde montos muy bajos (desde unos pocos cientos de pesos).
  3. Elija la modalidad: Puede ganar de diferentes formas según cuántas cifras acierte y en qué orden

Estas son las diferentes modalidades:

  • Directo 4 cifras: Acierta los 4 números en el orden exacto. Paga $4.500 por cada peso apostado.
  • Directo 3 cifras: Acierta las últimas 3 cifras en orden. Paga $400 por cada peso apostado.
  • Combinado: Gana si las 4 cifras que eligió salen en el sorteo, sin importar el orden. (Paga menos que el directo, aprox. $208 por peso).
  • Dos cifras (Pata): Acierta las últimas 2 cifras. Paga $50 por peso.
  • Una cifra (Uña): Acierta la última cifra. Paga $5 por peso.

