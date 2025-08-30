Loterías
La Caribeña Día y Noche del sábado 30 de agosto de 2025: estos son los números ganadores del último sorteo
El sorteo de este chance se lleva a cabo a las 2:30 p. m. y a las 10:30 p. m.
Aparte de las tradicionales loterías de los departamentos, existen otras alternativas que brindan la posibilidad de alcanzar millonarios premios.
Una de estas es el chance La Caribeña que se llevó a cabo este sábado, 30 de agosto de 2025. El primero en llevarse a cabo fue el que corresponde al Día, en el cual el número 2260 - 4 se llevó la fortuna de 1.500 millones de pesos.
Resultados sorteo 7155 de La Caribeña Día
- Número ganador: 2161
- Quinta balota: 6
Resultados sorteo 7156 de La Caribeña Noche
- Número ganador: por definirse
- Quinta balota: por definirse
Su constancia y dinamismo la han convertido en una de las opciones preferidas por quienes sueñan con cambiar su vida gracias a un golpe de suerte.
Uno de los mayores atractivos de este juego es la frecuencia de sus sorteos, realizados de lunes a sábado en dos momentos clave del día: 2:30 de la tarde y 10:30 de la noche. Esto no solo incrementa las oportunidades de gan.ar, sino que además permite a los seguidores disfrutar del evento en vivo a través de Telecaribe, con la facilidad de consultar los resultados en el portal Loterías de Hoy.
Y si la fortuna no acompaña en un sorteo, siempre hay una nueva oportunidad. La Caribeña ofrece la posibilidad de volver a intentarlo en la siguiente jornada, como la que tendrá lugar este sábado 30 de agosto, manteniendo la expectativa y la esperanza entre sus fieles participantes.
Resultados del sorteo anterior – 29 de agosto
La Caribeña Día
- Premio mayor: 2260
- La Quinta: 4
La Caribeña Tarde
- Premio mayor: 5517
- La Quinta: 7