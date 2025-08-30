Suscribirse

La Caribeña Día y Noche del sábado 30 de agosto de 2025: estos son los números ganadores del último sorteo

El sorteo de este chance se lleva a cabo a las 2:30 p. m. y a las 10:30 p. m.

Redacción Semana
30 de agosto de 2025, 7:48 p. m.
Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.
Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

Aparte de las tradicionales loterías de los departamentos, existen otras alternativas que brindan la posibilidad de alcanzar millonarios premios.

Una de estas es el chance La Caribeña que se llevó a cabo este sábado, 30 de agosto de 2025. El primero en llevarse a cabo fue el que corresponde al Día, en el cual el número 2260 - 4 se llevó la fortuna de 1.500 millones de pesos.

Resultados sorteo 7155 de La Caribeña Día

  • Número ganador: 2161
  • Quinta balota: 6
Resultado LA CARIBEÑA DIA Sabado 30 de Agosto de 2025

Resultados sorteo 7156 de La Caribeña Noche

  • Número ganador: por definirse
  • Quinta balota: por definirse

Su constancia y dinamismo la han convertido en una de las opciones preferidas por quienes sueñan con cambiar su vida gracias a un golpe de suerte.

Uno de los mayores atractivos de este juego es la frecuencia de sus sorteos, realizados de lunes a sábado en dos momentos clave del día: 2:30 de la tarde y 10:30 de la noche. Esto no solo incrementa las oportunidades de gan.ar, sino que además permite a los seguidores disfrutar del evento en vivo a través de Telecaribe, con la facilidad de consultar los resultados en el portal Loterías de Hoy.

Y si la fortuna no acompaña en un sorteo, siempre hay una nueva oportunidad. La Caribeña ofrece la posibilidad de volver a intentarlo en la siguiente jornada, como la que tendrá lugar este sábado 30 de agosto, manteniendo la expectativa y la esperanza entre sus fieles participantes.

Resultados del sorteo anterior – 29 de agosto

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 2260
  • La Quinta: 4

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: 5517
  • La Quinta: 7

