Suscribirse

Lotería

La Caribeña Día y Noche: estos fueron los resultados de los sorteos de hoy 28 de agosto

Estos son los números ganadores del premio mayor del día de hoy, en las dos jornadas que juegan a diario

Redacción Loterías
28 de agosto de 2025, 7:58 p. m.
Resultados Lotería La Caribeña, hoy agosto 28
Resultados Lotería La Caribeña, hoy agosto 28 | Foto: Getty Images

Hoy jueves, 28 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7151 de la Lotería La Caribeña Día y la suerte de ganarse 1.500 millones de pesos fue para el número 6789-4

Resultados sorteo de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 6789
  • Quinta balota: 4
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del JUEVES 28 de Agosto de 2025.

Resultados sorteo de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente

En Colombia, los juegos de azar ofrecen una inmensa variedad para satisfacer todos los gustos. Además de encontrar las loterías tradicionales, como Baloto y las icónicas de Bogotá, Boyacá, Cali y Valle, entre otoras, quienes gustan de los juegos de azar pueden disfrutar de otras opciones que también les darán la oportunidad de ganar millones.

En medio de este panorama y de la emoción de los sorteos, se encuentra la Lotería La Caribeña que ha logrado consolidarse como una de las favoritas del público.

Sus populares sorteos llenan de emoción cada día a los ganadores de los dos sorteos, que se realizan de lunes a sábado, ofreciendo más oportunidades de ganar, con horarios de 2:30 p. m. y 10:30 p. m.

Además, este juego de azar se da durante una transmisión en directo por el canal Telecaribe y con resultados disponibles en el portal Loterías de Hoy.

Si en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado, recuerde que tiene la oportunidad de volver a jugar en el siguiente sorteo que está programado para el jueves, 28 de agosto, a las 10:30 de la noche.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Caribeña Día

  • Sorteo del 27 de agosto de 2025: 5352
  • Sorteo del 26 de agosto de 2025: 5470
  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: 3609

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 27 de agosto de 2025: 7137
  • Sorteo del 26 de agosto de 2025: 3861
  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: 1407

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Video: así fue el trágico accidente aéreo que dejó un muerto en Polonia

2. Delincuentes armados asaltaron a clientes en el gastrobar ‘El Mono Bandido’: la Policía entregó detalles

3. Pulla del Consejo de Estado al Gobierno por el secuestro de 34 militares en Guaviare: “Debilitamiento institucional”

4. Las denuncias sobre el nuevo gerente de Corabastos que hizo la delegada de la Alcaldía de Bogotá y que le costaron su puesto en la junta directiva

5. Así estará el tiempo en Miami y Florida para el fin de semana del 29 de agosto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasLoterías Colombia hoyLoterías de hoyLotería La CaribeñaResultados LoteríaJuegos de azarColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.