La Caribeña Día y Noche: estos fueron los resultados de los sorteos de hoy 28 de agosto

Hoy jueves, 28 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7151 de la Lotería La Caribeña Día y la suerte de ganarse 1.500 millones de pesos fue para el número 6789-4

Resultados sorteo de la lotería La Caribeña Día

Número ganador: 6789

Quinta balota: 4

Resultados sorteo de la lotería La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

En Colombia, los juegos de azar ofrecen una inmensa variedad para satisfacer todos los gustos. Además de encontrar las loterías tradicionales, como Baloto y las icónicas de Bogotá, Boyacá, Cali y Valle, entre otoras, quienes gustan de los juegos de azar pueden disfrutar de otras opciones que también les darán la oportunidad de ganar millones.

En medio de este panorama y de la emoción de los sorteos, se encuentra la Lotería La Caribeña que ha logrado consolidarse como una de las favoritas del público.

Sus populares sorteos llenan de emoción cada día a los ganadores de los dos sorteos, que se realizan de lunes a sábado, ofreciendo más oportunidades de ganar, con horarios de 2:30 p. m. y 10:30 p. m.

Además, este juego de azar se da durante una transmisión en directo por el canal Telecaribe y con resultados disponibles en el portal Loterías de Hoy.

Si en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado, recuerde que tiene la oportunidad de volver a jugar en el siguiente sorteo que está programado para el jueves, 28 de agosto, a las 10:30 de la noche.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Caribeña Día

Sorteo del 27 de agosto de 2025: 5352

Sorteo del 26 de agosto de 2025: 5470

Sorteo del 25 de agosto de 2025: 3609

La Caribeña Noche