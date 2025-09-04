Suscribirse

La Caribeña Día y Noche: estos son los resultados y números ganadores del 4 de septiembre de 2025

Descubra los números ganadores del premio mayor de este chance, el cual se juega todos los días en dos sorteos.

Redacción Loterías
4 de septiembre de 2025, 7:49 p. m.
Estos son los resultados oficiales de la Lotería La Caribeña Día y Noche del 4/09/2025.
En Colombia, el universo de los juegos de azar es amplio y diverso, pensado para satisfacer a quienes buscan diferentes formas de entretenimiento. Aparte de las tradicionales loterías, los apostadores tienen la posibilidad de participar en múltiples sorteos casi todos los días, lo que amplía las oportunidades de ganar.

Gracias a esa variedad, el país se ha consolidado como un terreno fértil para los amantes de los sorteos. Entre las alternativas más destacadas se encuentra la Lotería La Caribeña, que con el paso del tiempo ha logrado posicionarse como una de las preferidas por los jugadores, gracias a sus atractivos premios y a la frecuencia de sus sorteos.

En el más reciente sorteo de la modalidad Día, realizado este jueves 4 de septiembre de 2025 y correspondiente al número 7165, el premio mayor volvió a entregar una suma de 1.500 millones de pesos.

La jornada comenzó a las 2:30 p. m., hora en que se dieron a conocer los números favorecidos, y nuevamente resaltó la modalidad conocida como La Quinta, la cual goza de gran acogida por brindar mayores oportunidades de acierto.

Resultados sorteo de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 4507
  • Quinta balota: 6
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del JUEVES 04 de Septiembre de 2025.

Sin embargo, la jornada no termina en ese momento, pues a las 10:30 p. m. se lleva a cabo un segundo sorteo bajo la misma modalidad, lo que brinda a los apostadores constantes una nueva oportunidad de ganar.

Resultados sorteo de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del JUEVES 04 de Septiembre de 2025.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Caribeña Día

  • Sorteo del 3 de agosto de 2025: 8392
  • Sorteo del 2 de agosto de 2025: 2890
  • Sorteo del 1 de agosto de 2025: 9483

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 3 de agosto de 2025: 7645
  • Sorteo del 2 de agosto de 2025: 1031
  • Sorteo del 1 de agosto de 2025: 2387

