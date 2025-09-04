La Caribeña Día y Noche: estos son los resultados y números ganadores del 4 de septiembre de 2025

En Colombia, el universo de los juegos de azar es amplio y diverso, pensado para satisfacer a quienes buscan diferentes formas de entretenimiento. Aparte de las tradicionales loterías, los apostadores tienen la posibilidad de participar en múltiples sorteos casi todos los días, lo que amplía las oportunidades de ganar.

Gracias a esa variedad, el país se ha consolidado como un terreno fértil para los amantes de los sorteos. Entre las alternativas más destacadas se encuentra la Lotería La Caribeña, que con el paso del tiempo ha logrado posicionarse como una de las preferidas por los jugadores, gracias a sus atractivos premios y a la frecuencia de sus sorteos.

En el más reciente sorteo de la modalidad Día, realizado este jueves 4 de septiembre de 2025 y correspondiente al número 7165, el premio mayor volvió a entregar una suma de 1.500 millones de pesos.

La jornada comenzó a las 2:30 p. m., hora en que se dieron a conocer los números favorecidos, y nuevamente resaltó la modalidad conocida como La Quinta, la cual goza de gran acogida por brindar mayores oportunidades de acierto.

Resultados sorteo de la lotería La Caribeña Día

Número ganador: 4507

Quinta balota: 6

Sin embargo, la jornada no termina en ese momento, pues a las 10:30 p. m. se lleva a cabo un segundo sorteo bajo la misma modalidad, lo que brinda a los apostadores constantes una nueva oportunidad de ganar.

Resultados sorteo de la lotería La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente .

. Quinta balota: pendiente.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Caribeña Día

Sorteo del 3 de agosto de 2025: 8392

Sorteo del 2 de agosto de 2025: 2890

Sorteo del 1 de agosto de 2025: 9483

La Caribeña Noche