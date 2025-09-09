La dupla perfecta: los dos sorteos de El Paisita que le traerán suerte hoy, septiembre 9 de 2025

Este martes, 9 de septiembre de 2025, la suerte llegó para un nuevo ganador de El Paisita, la lotería de los colombianos que juega en Medellín.

Si busca que la suerte esté de su lado, juegue este chance y no se pierda los resultados que se transmiten en vivo a la 1:00 p.m. y a las 8:00 p.m.

En el sorteo del Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., el número ganador del sorteo 14.446 fue el 5623, y la quinta balota es el número 7.

Resultados del sorteo 14.446 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 562

Tres últimas: 623

Cifra ganadora: 5623

Quinta balota: 7

Resultados del sorteo 14.447 de la lotería El Paisita Noche

La lotería El Paisita vuelve y juega esta noche a las 8:00 p.m., con el sorteo que le dará una nueva oportunidad de convertirse en millonario.

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora: pendiente

Plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.

recibe 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.

gana 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

Si en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado, no se desanime, pues cada día trae una nueva oportunidad para que se convierta en el próximo ganador.

El próximo sorteo se llevará a cabo mañana miércoles, 10 de septiembre de 2025. Prográmese para seguirlo en vivo o también puede consultar los números ganadores directamente en la página oficial de las loterías de Colombia.

Recuerde que la lotería El Paisita está regulada por Coljuegos, lo que le asegura la transparencia y legalidad en cada sorteo.