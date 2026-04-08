La jugada del día: resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 8 de abril

La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y tradicionales de Colombia. Este sorteo, que se realiza a diario, continúa captando la atención de miles de jugadores que confían en la suerte con la expectativa de obtener atractivos premios.

Primer sorteo de la Lotería del Huila del mes: resultado sorteo 4750, martes 7 de abril 2026

Su modalidad de juego ofrece dos oportunidades diarias para participar, una en la mañana y otra en la tarde, lo que aumenta las posibilidades de ganar para los apostadores.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este miércoles, 8 de abril, el número ganador fue el 1900, acompañado de la balota La Quinta número 9.

Resultados del sorteo 6425 de La Antioqueñita Día

Número ganador: 1900

Quinta balota: 9

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde, cuyo sorteo se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6426 de La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 7 de abril de 2026

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 7 de abril de 2026: 5120 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 6 de abril de 2026: 5301 – Quinta balota: 2.

– Quinta balota: Sorteo del 5 de abril de 2026: 2988 – Quinta balota: 9.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 7 de abril de 2026: 8457 – Quinta balota: 5.

– Quinta balota: Sorteo del 6 de abril de 2026: 2607 – Quinta balota: 4.

– Quinta balota: Sorteo del 5 de abril de 2026: 3050 – Quinta balota: 1.

Recuerde que el próximo sorteo de La Antioqueñita Día se jugará este jueves, 9 de abril de 2026, donde los apostadores tendrán un nuevo día para jugar, ganar y cambiar sus vidas para siempre.