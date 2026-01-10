Lotería

La Lotería de Risaralda ya tiene una nueva combinación: resultado del sorteo 2933, viernes 9 de enero

El sorteo 2933 de la Lotería del Risaralda se realizó este viernes 9 de enero a las 11:00 de la noche.

Redacción Loterías
10 de enero de 2026, 11:02 a. m.
El sorteo de este viernes dejó definida una nueva combinación para los apostadores del país.
El sorteo de este viernes dejó definida una nueva combinación para los apostadores del país.

La noche de este viernes, 9 de enero de 2026, volvió a girar la suerte en el Eje Cafetero con un nuevo sorteo de la Lotería del Risaralda. El tradicional juego, que se realiza una vez por semana, entregó su combinación correspondiente al sorteo número 2933, efectuado a las 11:00 p. m., como es habitual en este departamento.

Combinación ganadora del sorteo del 9 de enero de 2026

La combinación ganadora del sorteo fue:

  • Número ganador 8672
  • Serie: 260
YouTube video aeOWve---E0 thumbnail

Los números que dejó la suerte en los sorteos anteriores

  • 3 de enero de 2026: número 5634, serie 042.
  • 26 de diciembre de 2025: número 6708, serie 192.
  • 19 de diciembre de 2025: número 4686, serie 195.

Así está distribuido el plan de premios del sorteo 2933

El esquema de premios de la Lotería del Risaralda para este viernes contempla múltiples categorías, encabezadas por el premio mayor. La distribución oficial es la siguiente:

El resultado del sorteo definió al primer posible millonario del año en Risaralda.
La Lotería del Risaralda entregó su resultado semanal en una nueva jornada de sorteos nocturnos. Foto: Lotería de Risaralda / Getty
  • Premio Mayor: 2.333.333.333 pesos
  • Seco El Gordo de la Risaralda: 300.000.000 pesos
  • Seco Ángel de la Suerte: 200.000.000 pesos
  • Seco Mula Millonaria: 150.000.000 pesos
  • Seco Milagro Millonario: 80.000.000 pesos
  • Secos Guaca de Oro: 60.000.000 pesos cada uno (3 premios)
  • Secos Cofre de Diamantes: 50.000.000 pesos cada uno (5 premios)
  • Secos Trébol de la Fortuna: 40.000.000 pesos cada uno (3 premios)
  • Secos de Perla: 35.000.000 pesos cada uno (5 premios)
  • Secos Cosecha Millonaria: 30.000.000 pesos cada uno (11 premios)

Esta estructura permite que no solo el número principal sea premiado, sino también varias combinaciones adicionales, lo que amplía el número de ganadores en cada sorteo.



