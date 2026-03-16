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La lotería Super Astro Sol jugó el lunes 16 de marzo: verifique si acertó a los números ganadores

Aquí está la combinación ganadora del último sorteo.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 4:45 p. m.
Lotería Astro Sol
Lotería Astro Sol Foto: Tomada de redes sociales

Este lunes, 16 de marzo del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5380 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 5242
  • Los últimos tres dígitos: 242
  • Los últimos dos dígitos: 42
  • El signo zodiacal ganador es: Acuario

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

¿Día de suerte? Resultados lotería Chontico Día y Noche del lunes 16 de marzo de 2026
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Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre 0 y 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

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Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.