Loterías

La lotería Super Astro Sol jugó el lunes 2 de febrero: estos son los números de la suerte

Este juego premia a los apostadores todas las tardes.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
2 de febrero de 2026, 9:21 p. m.
Lotería Astro Sol
Lotería Astro Sol Foto: Tomada de redes sociales

El lunes, 2 de febrero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5349 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 4665
  • Los últimos tres dígitos: 665
  • Los últimos dos dígitos: 65
  • Y el signo zodiacal ganador es: Escorpio
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este lunes 2 de febrero

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Loterías

Resultados de La Tinka del 1 de febrero: estos son los números ganadores

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 2 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este lunes, 2 de febrero de 2026

Loterías

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este lunes 2 de febrero

Loterías

Resultado Super Astro Luna, 1 de febrero 2026: Último sorteo, número y signo ganador

Loterías

Conozca los números ganadores del Sinuano Día del 1 de febrero: resultados oficiales del sorteo

Loterías

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 31 de enero del 2026

Loterías

Cayó Miloto en Rionegro: un afortunado ganador obtuvo 200 millones de pesos

Loterías

Números ganadores del Sinuano Día del 31 de enero: resultados oficiales del sorteo

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Más de Loterías

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 1 de febrero: estos son los números ganadores

Lotería Astro Sol

La lotería Super Astro Sol jugó el lunes 2 de febrero: estos son los números de la suerte

Sinuano Día y Noche

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 2 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Chontico Día y Noche

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este lunes, 2 de febrero de 2026

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado del 19 de enero.

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este lunes 2 de febrero

Este domingo 3 de agosto, miles de apostadores en Colombia estuvieron pendientes del sorteo 7836de la Lotería Super Astro Luna.

Resultado Super Astro Luna, 1 de febrero 2026: Último sorteo, número y signo ganador

Este 2 de noviembre de 2024, el sorteo 12438 de la Lotería de Sinuano Día anunció el número ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos, dejando expectantes a miles de jugadores.

Conozca los números ganadores del Sinuano Día del 1 de febrero: resultados oficiales del sorteo

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 6 de noviembre.

Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del domingo, 1 de febrero de 2026

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.

Resultados del primer Chontico día y noche de febrero: revise el número ganador de ambos sorteos

Noticias Destacadas