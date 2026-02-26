Loterías

La lotería ya jugó esta tarde: verifique si ganó en Super Astro Sol el jueves 26 de febrero

Este es uno de los juegos de azar más famosos entre los colombianos.

Redacción Loterías
26 de febrero de 2026, 4:22 p. m.
Lotería Súper Astro Sol
Lotería Súper Astro Sol Foto: Getty Images y Super Astro Sol.

Este jueves, 26 de febrero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5367 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 2047
  • Los últimos tres dígitos: 047
  • Los últimos dos dígitos: 47
  • El signo zodiacal ganador es: Aries

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Lotería Chontico: resultados de las ediciones Día y Noche de este jueves, 26 de febrero
YouTube video 9WDyUiRydjI thumbnail

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

