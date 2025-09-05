Loterías
La suerte decidió: vea si ganó el sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde del viernes 5 de septiembre
Descubra cuál fue la última cifra de esta importante lotería de Antioquia.
Este viernes, 5 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Antioqueñita, que se juega en las versiones de día y de noche, por lo que son varias las oportunidades que hay para ganar.
Este juego, que se realiza todos los días, se puede seguir en director a través del canal La Red Gana, en la plataforma de YouTube. Allí se puede enterar de todos los resultados de los sorteos que se hacen a las 10:00 de la mañana y a las 4:00 de la tarde.
En esta última edición, que es la 5995 y que corresponde a La Antioqueñita Día, los números ganadores fueron el 6696. En cuanto a la quinta balota, la que cayó fue el 7.
Resultados del sorteo 5995 de la lotería La Antioqueñita Día
- Número ganador: 6696
- Quinta balota: 7
El sorteo de la Lotería La Antioqueñita Tarde se jugará este mismo viernes hacia las 4:00 de la tarde, por lo que los resultados todavía no se conocen.
Resultados del sorteo 5996 de la lotería La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
De acuerdo con los organizadores oficiales de esta lotería, los más recientes números ganadores fueron:
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 4650
- Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 2772
- Sorteo del 2 de septiembre de 2025: 3618
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 6858
- Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 0706
- Sorteo del 2 de septiembre de 2025: 4145
El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este sábado, 6 de septiembre, hacia las 10:00 de la mañana. La transmisión en vivo se podrá seguir por La Red Gana.
Es importante recordar que esta lotería se juega con cuatro números del 0 al 9. Además, recientemente se incorporó una quinta balota, por lo que son muchas más las oportunidades de ganar.