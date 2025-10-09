Suscribirse

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del jueves 9 de octubre

Descubra si su combinación fue la ganadora en el más reciente sorteo de La Antioqueñita.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 4:30 p. m.
Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.
Los resultados de La Antioqueñita. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

Los juegos de azar tienen en las loterías a su mayor exponente a nivel mundial, ya que millones de personas participan diariamente confiando en que unos pocos números puedan cambiar su situación económica.

En Colombia, una de las más reconocidas es La Antioqueñita, la cual se juega de forma ininterrumpida todos los días en el departamento de Antioquia. Esta modalidad ofrece dos oportunidades diarias, pues cuenta con sorteo en la mañana y en la tarde.

El mecanismo consiste en elegir entre cuatro y cinco cifras que van del 0 al 9. Además, hace algunas semanas se agregó ‘La Quinta’, lo que da la posibilidad de que haya un número más que aumente la oportunidad de ganar mucho dinero.

Contexto: Este miércoles 8 de octubre la Lotería de Manizales reveló su número ganador del premio mayor

Este jueves, 9 de octubre, se celebró el sorteo número 6063 de esta tradicional lotería, cuya transmisión en vivo se realizó a través del canal de YouTube de La Red Gana. En esta oportunidad, el resultado arrojó como ganadora la cifra 5541, acompañado por la quinta balota con el número 9.

Resultados del sorteo 6063 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 5541
  • Quinta balota: 9
La Antioqueñita 1 - 9 de octubre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por su parte, el sorteo de la Antioqueñita Tarde se llevará a cabo a las 4:00 p. m. de este mismo jueves, por lo que todavía falta esperar para conocer el resultado.

Resultado sorteo 6064 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 9 de octubre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: Super Astro Luna HOY | Vea el resultado del último sorteo para este miércoles 8 de octubre de 2025

Si no alcanzó a revisar los sorteos anteriores, estas fueron las combinaciones más recientes:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 8 de octubre de 2025: 3120 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 7 de octubre de 2025: 4269 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 6 de octubre de 2025: 3035 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 8 de octubre de 2025: 2186 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 7 de octubre de 2025: 8820 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 6 de octubre de 2025: 0725 – Quinta balota: 4

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se efectuará este viernes, 10 de octubre de 2025, a las 10:00 de la mañana. De esta forma, se continuará con la tradición que mantiene en expectativa a miles de jugadores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump da detalles del acuerdo entre Israel y Hamás: confirma cuando serán liberados los secuestrados

2. Disney incrementa los precios de sus parques: descubra cuánto costará ahora su visita

3. Este es el único país de América Latina donde amanece en un océano y anochece en otro

4. A Jeringa se la aplicaron: tomaron radical decisión tras polémico cruce con colega: “No cambio lo que he hecho”

5. Álvaro Leyva vuelve a señalar a Petro ante EE. UU.: “Victimizarse como estrategia política es una vulgar degeneración del actuar público del presidente”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería AntioqueñitaColjuegosLoterías Colombia hoyResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.