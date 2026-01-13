Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del martes 13 de enero

Descubra si su combinación fue la ganadora en el más reciente sorteo de La Antioqueñita.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
13 de enero de 2026, 3:41 p. m.
Lotería La Antioqueñita
Lotería La Antioqueñita Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías se han posicionado como una de las formas de entretenimiento más populares en el mundo, ya que millones de personas confían en que una combinación de números pueda transformar su realidad económica y convertirlos en millonarios en cuestión de segundos.

En Colombia, una de las más tradicionales y con mayor reconocimiento es La Antioqueñita, un sorteo que se celebra todos los días en el departamento de Antioquia. Esta ofrece dos oportunidades diarias para tentar la suerte: una en la mañana y otra en la tarde.

El mecanismo del juego es bastante simple: los participantes deben elegir una combinación de cuatro cifras que van del 0 al 9. A esta modalidad clásica se le ha incorporado recientemente una opción adicional denominada ‘La Quinta’, que añade una balota extra y amplía las posibilidades de obtener premios de mayor valor.

Durante la jornada de este martes, 13 de enero, se realizó el sorteo número 6255 de La Antioqueñita Día, el cual fue transmitido en directo a través del canal de YouTube de La Red Gana. En esta edición, la combinación ganadora correspondió al número 2405, acompañado por la quinta balota número 5.

Loterías

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del martes, 13 de enero de 2026

Loterías

¿Jugó hoy? Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 13 de enero

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7998, de este lunes, 12 de enero de 2026

Loterías

Resultado ganador del Sinuano Día y Noche: números del lunes festivo 12 de enero de 2026

Loterías

Conozca los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de enero

Loterías

Estos son los resultados de Chontico Día y Noche: así quedó el sorteo del 12 de enero de 2026

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra las combinaciones ganadoras de este lunes, 12 de enero

Loterías

Estos fueron los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 11 de enero de 2026

Loterías

¿Fue uno de los ganadores? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 10 de enero

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en alguno de los sorteos de este viernes, 9 de enero

Resultados del sorteo 6255 - La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 2405
  • Quinta balota: 5
YouTube video wyE-jVz2Zeo thumbnail

Este mismo martes, a las 4:00 p. m., se llevará a cabo el sorteo vespertino correspondiente a La Antioqueñita Tarde, identificado con el número 6256, cuyos resultados todavía están pendientes.

Resultado del sorteo 6256 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video aLyM1L6lQzs thumbnail

Asimismo, en los días recientes se han publicado los resultados de sorteos anteriores, tanto de la versión diurna como de la de la tarde, lo que mantiene viva la expectativa de los jugadores habituales.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 12 de enero de 2026: 9452 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 11 de enero de 2026: 3916 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 10 de enero de 2026: 2537 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 12 de enero de 2026: 5121 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 11 de enero de 2026: 0248 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 10 de enero de 2026: 2537 – Quinta balota: 7

Finalmente, el próximo sorteo de La Antioqueñita Día está programado para este miércoles, 14 de enero, a las 10:00 a. m., dando continuidad a una tradición que, con el paso del tiempo, sigue despertando emoción, ilusión y esperanza entre miles de apostadores en todo el territorio colombiano.

Más de Loterías

Resultados del Chontico Día y Noche

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del martes, 13 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de octubre.

¿Jugó hoy? Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 13 de enero

La Antioqueñita del lunes, 13 de octubre.

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del martes 13 de enero

Resultados del Super Astro Luna de este lunes festivo 12 de enero del 2026.

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7998, de este lunes, 12 de enero de 2026

Los sorteos del Sinuano se realizaron con normalidad durante el lunes festivo, tanto en la tarde como en la noche.

Resultado ganador del Sinuano Día y Noche: números del lunes festivo 12 de enero de 2026

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 4 de diciembre.

Conozca los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de enero

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.

Estos son los resultados de Chontico Día y Noche: así quedó el sorteo del 12 de enero de 2026

La Antioqueñita Día y Tarde

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra las combinaciones ganadoras de este lunes, 12 de enero

Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche

Los resultados de Chontico Día y Noche: números ganadores en el sorteo del 11 de enero de 2026

Número y signo ganador del Super Astro Luna del 11 de enero del 2026

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7997, de este 11 de enero de 2026

Noticias Destacadas