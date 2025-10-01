¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del miércoles 1 de octubre

Este miércoles 1 de octubre se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Antioqueñita, en el que salió un número premiado que pudo haber favorecido a varios apostadores.

Considerada una de las loterías más reconocidas del departamento, esta se realiza dos veces al día: en la mañana y en la tarde.

La mecánica del juego consiste en seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9. Sin embargo, recientemente se incluyó la opción de una quinta balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener un premio mucho más grande para todos los apostadores.

El sorteo número 6047, jugado este miércoles durante la mañana, arrojó como ganador el número 6514, mientras que en la quinta balota salió el 6.

Resultado sorteo 6047 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 6514

Quinta balota: 6

En cuanto a la edición de la tarde, esta se llevará a cabo este mismo día hacia las 4:00 p. m., con transmisión en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, lo que permite a los interesados seguir el resultado en tiempo real.

Resultado sorteo 6048 – La Antioqueñita Día

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este 2 de octubre a las 10:00 de la mañana y también podrá visualizarse en directo.

Cabe destacar que, en Colombia, los juegos de azar como las loterías son supervisados por Coljuegos y ofrecen atractivos premios millonarios en sus diferentes modalidades.

Por si se perdió los más recientes sorteos, estos han sido los últimos tres resultados de esta importante lotería en sus dos versiones:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 30 de septiembre de 2025: 0575 – Quinta balota: 2

Sorteo del 29 de septiembre de 2025: 6884 – Quinta balota: 2

Sorteo del 28 de septiembre de 2025: 8008 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde