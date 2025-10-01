Suscribirse

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del miércoles 1 de octubre

Descubra cuáles fueron los números ganadores de este nuevo sorteo de una de las loterías más importantes y llamativas del país.

Redacción Loterías
1 de octubre de 2025, 4:34 p. m.
Resultado lotería La Antioqueñita del domingo 31 de agosto de 2025
Los resultados de la Lotería La Antioqueñita. | Foto: Montaje SEMANA | Getty images - La Antioqueñita

Este miércoles 1 de octubre se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Antioqueñita, en el que salió un número premiado que pudo haber favorecido a varios apostadores.

Considerada una de las loterías más reconocidas del departamento, esta se realiza dos veces al día: en la mañana y en la tarde.

La mecánica del juego consiste en seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9. Sin embargo, recientemente se incluyó la opción de una quinta balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener un premio mucho más grande para todos los apostadores.

El sorteo número 6047, jugado este miércoles durante la mañana, arrojó como ganador el número 6514, mientras que en la quinta balota salió el 6.

Contexto: ¿Jugó la Lotería Cruz Roja? Conozca los números ganadores del martes 30 de septiembre

Resultado sorteo 6047 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 6514
  • Quinta balota: 6
La Antioqueñita 1 - 1 de octubre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

En cuanto a la edición de la tarde, esta se llevará a cabo este mismo día hacia las 4:00 p. m., con transmisión en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, lo que permite a los interesados seguir el resultado en tiempo real.

Resultado sorteo 6048 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 1 de octubre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este 2 de octubre a las 10:00 de la mañana y también podrá visualizarse en directo.

Cabe destacar que, en Colombia, los juegos de azar como las loterías son supervisados por Coljuegos y ofrecen atractivos premios millonarios en sus diferentes modalidades.

Contexto: Super Astro Luna hoy: verifique si ganó millones de pesos en el sorteo del martes 30 de septiembre

Por si se perdió los más recientes sorteos, estos han sido los últimos tres resultados de esta importante lotería en sus dos versiones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 30 de septiembre de 2025: 0575 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 29 de septiembre de 2025: 6884 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 28 de septiembre de 2025: 8008 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 30 de septiembre de 2025: 4386 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 29 de septiembre de 2025: 1589 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 28 de septiembre de 2025: 6529 – Quinta balota: 4

