¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del miércoles 5 de noviembre

Las loterías se han convertido en una de las formas de juego más populares a nivel mundial, ya que millones de personas depositan su esperanza en que una combinación de números pueda cambiar por completo su situación económica, incluso, hacerlos millonarios de un momento a otro.

En Colombia, una de las más reconocidas por su trayectoria es La Antioqueñita, la cual se realiza diariamente en el departamento de Antioquia. Este sorteo ofrece dos oportunidades al día para quienes deseen probar suerte, con jornadas que se llevan a cabo en la mañana y en la tarde.

La dinámica del juego es sencilla: los participantes deben seleccionar cuatro cifras comprendidas entre el 0 y el 9. A esta modalidad tradicional se le sumó recientemente una nueva opción conocida como ‘La Quinta’, que incorpora un número adicional y aumenta las posibilidades de conseguir premios más altos.

Este miércoles, 5 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo número 6117 de esta popular lotería, cuya transmisión fue realizada en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana. En esta edición, la combinación ganadora fue 0021, acompañada de la quinta balota con el número 1.

Resultados del sorteo 6117 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 0021

Quinta balota: 1

Por su parte, el sorteo correspondiente a La Antioqueñita Tarde se celebrará ese mismo miércoles a las 4:00 p. m., por lo que los resultados de la segunda jornada aún están pendientes.

Resultado sorteo 6118 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

En los últimos días también se han dado a conocer los resultados de sorteos anteriores, tanto en la versión diurna como en la vespertina, lo que mantiene la expectativa entre los jugadores que participan de forma habitual. Estos han sido:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 4 de noviembre de 2025: 1347 – Quinta balota: 4

Quinta balota: Sorteo del 3 de noviembre de 2025: 3673 – Quinta balota: 9

Quinta balota: Sorteo del 2 de noviembre de 2025: 3862 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 4 de noviembre de 2025: 2565 – Quinta balota: 9

Quinta balota: Sorteo del 3 de noviembre de 2025: 1634 – Quinta balota: 3

Quinta balota: Sorteo del 2 de noviembre de 2025: 3612 – Quinta balota: 6