¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de Chontico Día y Noche de este domingo, 28 de diciembre

La Lotería Chontico Día es una de las apuestas más tradicionales del país que realiza dos sorteos cada jornada (uno en la mañana y otro en la noche). En esta oportunidad, se dio a conocer el resultado de este domingo, 28 de diciembre en el sorteo 8293.

En la edición del día, la combinación ganadora estuvo encabezada por el número 2777, mientras que el dígito correspondiente a La Quinta fue el 6.

Las autoridades del juego recordaron a los apostadores que el valor final del premio varía según el número de cifras acertadas y el monto invertido en el billete.

Lotería Chontico Día - Resultados del sorteo

Premio mayor: 2777 - 6

Tres últimas cifras: 777

Dos últimas cifras: 77

Número completo: 2777

Última cifra: 7

Lotería Chontico Noche - Resultados del sorteo

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para este lunes 29 de diciembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

27 de diciembre de 2025: 9927 - 2

26 de diciembre de 2025: 5682 - 6

25 de diciembre de 2025: 4160 - 9

Chontico Noche