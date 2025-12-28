Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de Chontico Día y Noche de este domingo, 28 de diciembre

Conozca si su combinación fue la ganadora en el más reciente sorteo de este importante juego de azar.

Redacción Loterías
28 de diciembre de 2025, 6:03 p. m.
Resultados Lotería Chontico en el sorteo de hoy
Resultados Lotería Chontico en el sorteo de hoy Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - Lotería Chontico

La Lotería Chontico Día es una de las apuestas más tradicionales del país que realiza dos sorteos cada jornada (uno en la mañana y otro en la noche). En esta oportunidad, se dio a conocer el resultado de este domingo, 28 de diciembre en el sorteo 8293.

En la edición del día, la combinación ganadora estuvo encabezada por el número 2777, mientras que el dígito correspondiente a La Quinta fue el 6.

Las autoridades del juego recordaron a los apostadores que el valor final del premio varía según el número de cifras acertadas y el monto invertido en el billete.

¿Resultó ganador? Números de la Lotería del Cauca para el último sorteo del 27 de diciembre

Lotería Chontico Día - Resultados del sorteo

Premio mayor: 2777 - 6

  • Tres últimas cifras: 777
  • Dos últimas cifras: 77
  • Número completo: 2777
  • Última cifra: 7
Lotería Chontico Noche - Resultados del sorteo

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
Ganadores de Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este sábado 27 de diciembre

El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para este lunes 29 de diciembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 27 de diciembre de 2025:  9927 - 2
  • 26 de diciembre de 2025:  5682 - 6
  • 25 de diciembre de 2025:  4160 - 9

Chontico Noche

  • 27 de diciembre de 2025: 7875 - 5
  • 26 de diciembre de 2025: 8097 - 7
  • 25 de diciembre de 2025: 4004 - 8

