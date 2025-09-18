Suscribirse

Loterías

La suerte habló: conozca los números ganadores del Dorado Mañana y Tarde de hoy, 18 de septiembre

Los resultados se publican a las 11:00 a. m. y a las 3:30 p. m.

Redacción Loterías
18 de septiembre de 2025, 4:18 p. m.
Dorado Mañana y Tarde de este 18 de septiembre.
Dorado Mañana y Tarde de este 18 de septiembre. | Foto: Getty Images

La lotería del Dorado sigue siendo una de las más esperadas por los apostadores en Colombia, gracias a que ofrece dos oportunidades diarias de ganar: en la mañana y en la tarde.

Cada sorteo no solo entrega el premio mayor de cuatro cifras, sino también la modalidad especial de ‘La Quinta’, que se ha convertido en un atractivo adicional para quienes buscan multiplicar sus posibilidades de acierto.

Resultados más recientes

En el sorteo de este 18 de septiembre de 2025, correspondiente a la jornada de la mañana, los números favorecidos fueron:

  • Premio mayor: 6335.
  • La Quinta: 5.
Resultado DORADO MAÑANA del jueves 18 de Septiembre de 2025 💫✅💰 Último Resultado

El día anterior, 17 de septiembre, el sorteo dejó como ganador el número:

  • Premio mayor: 8661-6.

Cifra ganadora del Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Números ganadores de la semana

  • 17 de septiembre
  • 16 de septiembre
  • 15 de septiembre

Cómo reclamar un premio

Quienes resulten ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para cobrar su dinero:

  • Ser mayores de edad.
  • Presentar el tiquete original del sorteo con el reverso diligenciado.
  • Entregar una copia del documento de identidad.

Es importante realizar el trámite únicamente en los puntos autorizados, sin recurrir a intermediarios, para evitar estafas o pérdidas del premio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dos soldados y un suboficial gravemente heridos tras combates con grupos ilegales en Antioquia y no han sido extraídos de la zona

2. Trump acusa a Putin de engañarlo y admite: “Me ha decepcionado”; lo culpa de bloquear la paz en Ucrania tras cumbre en Alaska

3. Estalla polémica: sugieren posible intervención de Donald Trump en el asesinato de Charlie Kirk

4. Concejal Rolando González y otros 52 políticos de Cambio Radical le piden a Germán Vargas Lleras lanzarse a la Presidencia

5. Lo que hay detrás de la masacre de tres hombres en Cali: lingotes de oro y un posible ajuste de cuentas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarLoterías Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.