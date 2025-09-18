Loterías
La suerte habló: conozca los números ganadores del Dorado Mañana y Tarde de hoy, 18 de septiembre
Los resultados se publican a las 11:00 a. m. y a las 3:30 p. m.
La lotería del Dorado sigue siendo una de las más esperadas por los apostadores en Colombia, gracias a que ofrece dos oportunidades diarias de ganar: en la mañana y en la tarde.
Cada sorteo no solo entrega el premio mayor de cuatro cifras, sino también la modalidad especial de ‘La Quinta’, que se ha convertido en un atractivo adicional para quienes buscan multiplicar sus posibilidades de acierto.
Resultados más recientes
En el sorteo de este 18 de septiembre de 2025, correspondiente a la jornada de la mañana, los números favorecidos fueron:
- Premio mayor: 6335.
- La Quinta: 5.
El día anterior, 17 de septiembre, el sorteo dejó como ganador el número:
- Premio mayor: 8661-6.
Cifra ganadora del Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Números ganadores de la semana
- 17 de septiembre
- 16 de septiembre
- 15 de septiembre
Cómo reclamar un premio
Quienes resulten ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para cobrar su dinero:
- Ser mayores de edad.
- Presentar el tiquete original del sorteo con el reverso diligenciado.
- Entregar una copia del documento de identidad.
Es importante realizar el trámite únicamente en los puntos autorizados, sin recurrir a intermediarios, para evitar estafas o pérdidas del premio.