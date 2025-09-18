La suerte habló: conozca los números ganadores del Dorado Mañana y Tarde de hoy, 18 de septiembre

La lotería del Dorado sigue siendo una de las más esperadas por los apostadores en Colombia, gracias a que ofrece dos oportunidades diarias de ganar: en la mañana y en la tarde.

Cada sorteo no solo entrega el premio mayor de cuatro cifras, sino también la modalidad especial de ‘La Quinta’, que se ha convertido en un atractivo adicional para quienes buscan multiplicar sus posibilidades de acierto.

Resultados más recientes

En el sorteo de este 18 de septiembre de 2025, correspondiente a la jornada de la mañana, los números favorecidos fueron:

Premio mayor: 6335.

La Quinta: 5.

El día anterior, 17 de septiembre, el sorteo dejó como ganador el número:

Premio mayor: 8661-6.

Cifra ganadora del Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Números ganadores de la semana

17 de septiembre



16 de septiembre



15 de septiembre



Cómo reclamar un premio

Quienes resulten ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para cobrar su dinero:

Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original del sorteo con el reverso diligenciado.

Entregar una copia del documento de identidad.