Desde hace varios años la lotería se ha vuelto un juego popular en todo el mundo. En Colombia especialmente son varios los sorteos que se han creado para acercar a muchos el sueño de ser millonarios. Entre estos sorteos se encuentran: Lotería La Caribeña, El Paisita, y El Dorado.

Como es habitual, El Dorado abrió la jornada con la divulgación de los números premiados. Quienes monitorean el sorteo siguen expectantes por sus premios y su dinámica accesible. Una vez conocidos los resultados oficiales, los participantes verificaron sus boletos con la esperanza de haber acertado la combinación ganadora.

El Dorado Día

Premio mayor : 9397.

La Quinta: 5.

El Dorado Tarde

Premio mayor : (Pendiente).

La Quinta: (Pendiente).

Luego, El Paisita reveló los números del sorteo, y uno de los más esperados debido a su arraigo regional y a la convocatoria que genera.

El Paisita Día

Premio mayor : (Pendiente).

La Quinta: (Pendiente).

El Paisita Noche

Premio mayor : (Pendiente.

Animal: (Pendiente).

La Caribeña mostró los números ganadores de manera oficial en sus horarios habituales de las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., lo que animó a los apostadores a verificar si la suerte estuvo de su lado. Este sorteo mantiene las expectativas, especialmente en la región Caribe.

La Caribeña Día

Premio mayor : (Pendiente).

La Quinta: (Pendiente).

La Caribeña Noche

Premio mayor : (Pendiente).

La Quinta: (Pendiente).

Finalmente, las autoridades recuerdan la importancia de estar pendiente de los resultados únicamente a través de canales oficiales y reclamar los premios dentro de los plazos establecidos.