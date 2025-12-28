Loterías

¿Le pegó al gordo? Revise aquí si fue el ganador de la Lotería La Caribeña, El Paisita y El Dorado

Estos son los resultados de los sorteos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
28 de diciembre de 2025, 6:24 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 15 de diciembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 15 de diciembre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Desde hace varios años la lotería se ha vuelto un juego popular en todo el mundo. En Colombia especialmente son varios los sorteos que se han creado para acercar a muchos el sueño de ser millonarios. Entre estos sorteos se encuentran: Lotería La Caribeña, El Paisita, y El Dorado.

Como es habitual, El Dorado abrió la jornada con la divulgación de los números premiados. Quienes monitorean el sorteo siguen expectantes por sus premios y su dinámica accesible. Una vez conocidos los resultados oficiales, los participantes verificaron sus boletos con la esperanza de haber acertado la combinación ganadora.

El Dorado Día

  • Premio mayor: 9397.
  • La Quinta: 5.
El Dorado Tarde

  • Premio mayor: (Pendiente).
  • La Quinta: (Pendiente).

Luego, El Paisita reveló los números del sorteo, y uno de los más esperados debido a su arraigo regional y a la convocatoria que genera.

El Paisita Día

  • Premio mayor: (Pendiente).
  • La Quinta: (Pendiente).
El Paisita Noche

  • Premio mayor: (Pendiente.
  • Animal: (Pendiente).

La Caribeña mostró los números ganadores de manera oficial en sus horarios habituales de las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., lo que animó a los apostadores a verificar si la suerte estuvo de su lado. Este sorteo mantiene las expectativas, especialmente en la región Caribe.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: (Pendiente).
  • La Quinta: (Pendiente).
La Caribeña Noche

  • Premio mayor: (Pendiente).
  • La Quinta: (Pendiente).

Finalmente, las autoridades recuerdan la importancia de estar pendiente de los resultados únicamente a través de canales oficiales y reclamar los premios dentro de los plazos establecidos.

