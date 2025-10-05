Suscribirse

Lotería

¿Le pegó al premio gordo? Los resultados de la Lotería Chontico de este 5 de octubre

Este fue el número que cayó en el sorteo de este domingo.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
5 de octubre de 2025, 6:53 p. m.
Lotería Chontico
Esta lotería se juega todos los días (incluyendo domingo y feriados) a las 13:00 horas. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Los juegos de suerte y azar cada vez han ido en aumento, dado que prometen a muchas personas una vida de ensueño y con miles de millones. De hecho, actualmente y con el auge de la digitalización, existen distintos juegos que prometen dinero y que se pueden jugar sin salir de casa y a través del celular. Sin embargo, aún hay muchas personas que prefieren los métodos tradicionales.

Las loterías y chances son populares en Colombia, dado que existen múltiples sorteos que les permiten a los apostadores acceder en juegos de distintas modalidades o con diferentes formas de juego. El Chontico es uno de esos sorteos, que se juegan de manera diaria y que promete premios millonarios.

Chontico Día y Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Para este domingo 5 de octubre, el número ganador fue el 8172-2, tras el sorteo que se realizó hacia la 1:00 de la tarde.

Resultado de la Lotería Chontico Día del domingo 5 de octubre

Premio mayor: 8172- 2

  • Tres últimos: 172
  • Dos últimos: 72
  • Cifra completa: 8172
  • Último número: 2
Contexto: La Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en los sorteos de este domingo 5 de octubre

Resultado de la Lotería Chontico Noche del sábado 4 de octubre

Premio mayor: (Pendiente)

  • Tres últimos: (Pendiente)
  • Dos últimos: (Pendiente)
  • Cifra completa: (Pendiente)
  • Último número: (Pendiente)
Resultado de la lotería Chontico del jueves 11 de septiembre de 2025.
Resultado de la lotería Chontico del domingo 5 de octubre. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Próximo sorteo de la Lotería Chontico

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo el lunes 6 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Estos son los últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

  • 4 de octubre de 2025: 5675 - 1
  • 3 de octubre de 2025: 8639 - 8
  • 2 de octubre de 2025: 3419 - 6
Contexto: Resultados oficiales del Baloto: así se jugó el acumulado millonario del segundo sorteo de octubre de 2025

El sorteo del Chontico Día se realiza habitualmente todos los días a la 1 de la tarde y se transmite en vivo. Esto permite que los jugadores puedan visualizar la transparencia del sorteo y también que puedan conocer los números ganadores de manera inmediata.

Resultados Chontico Día y Noche
Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Las ganancias varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así luce la tumba de Mauricio Leal; destapan lío legal y dejan mal parada a amiga del estilista: “Brilló por su ausencia”

2. El golazo de Cucho Hernández que revivió al Betis: llega enchufado a Selección Colombia

3. Donald Trump cree que habrá un acuerdo para liberar los rehenes en Gaza en un “par” de días

4. Luisa Postres agachó la cabeza y pidió perdón tras polémica por oferta de trabajo que hizo: “La embarré y vengo a dar la cara”

5. Personero de El Cairo, Valle del Cauca, fue suspendido provisionalmente por presunto acoso a funcionarias y usuarias de la entidad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaJuegos de azarchontico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.