¿Le pegó al premio gordo? Los resultados de la Lotería Chontico de este 5 de octubre

Los juegos de suerte y azar cada vez han ido en aumento, dado que prometen a muchas personas una vida de ensueño y con miles de millones. De hecho, actualmente y con el auge de la digitalización, existen distintos juegos que prometen dinero y que se pueden jugar sin salir de casa y a través del celular. Sin embargo, aún hay muchas personas que prefieren los métodos tradicionales.

Las loterías y chances son populares en Colombia, dado que existen múltiples sorteos que les permiten a los apostadores acceder en juegos de distintas modalidades o con diferentes formas de juego. El Chontico es uno de esos sorteos, que se juegan de manera diaria y que promete premios millonarios.

Resultados último sorteo Chontico Día y Noche | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Para este domingo 5 de octubre, el número ganador fue el 8172-2, tras el sorteo que se realizó hacia la 1:00 de la tarde.

Resultado de la Lotería Chontico Día del domingo 5 de octubre

Premio mayor: 8172- 2

Tres últimos: 172

Dos últimos: 72

Cifra completa: 8172

Último número: 2

Resultado de la Lotería Chontico Noche del sábado 4 de octubre

Premio mayor: (Pendiente)

Tres últimos: (Pendiente)

Dos últimos: (Pendiente)

Cifra completa: (Pendiente)

Último número: (Pendiente)

Resultado de la lotería Chontico del domingo 5 de octubre. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Próximo sorteo de la Lotería Chontico

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo el lunes 6 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Estos son los últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

4 de octubre de 2025: 5675 - 1

3 de octubre de 2025: 8639 - 8

2 de octubre de 2025: 3419 - 6

El sorteo del Chontico Día se realiza habitualmente todos los días a la 1 de la tarde y se transmite en vivo. Esto permite que los jugadores puedan visualizar la transparencia del sorteo y también que puedan conocer los números ganadores de manera inmediata.

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images