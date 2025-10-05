Lotería
¿Le pegó al premio gordo? Los resultados de la Lotería Chontico de este 5 de octubre
Este fue el número que cayó en el sorteo de este domingo.
Los juegos de suerte y azar cada vez han ido en aumento, dado que prometen a muchas personas una vida de ensueño y con miles de millones. De hecho, actualmente y con el auge de la digitalización, existen distintos juegos que prometen dinero y que se pueden jugar sin salir de casa y a través del celular. Sin embargo, aún hay muchas personas que prefieren los métodos tradicionales.
Las loterías y chances son populares en Colombia, dado que existen múltiples sorteos que les permiten a los apostadores acceder en juegos de distintas modalidades o con diferentes formas de juego. El Chontico es uno de esos sorteos, que se juegan de manera diaria y que promete premios millonarios.
Para este domingo 5 de octubre, el número ganador fue el 8172-2, tras el sorteo que se realizó hacia la 1:00 de la tarde.
Resultado de la Lotería Chontico Día del domingo 5 de octubre
Premio mayor: 8172- 2
- Tres últimos: 172
- Dos últimos: 72
- Cifra completa: 8172
- Último número: 2
Resultado de la Lotería Chontico Noche del sábado 4 de octubre
Premio mayor: (Pendiente)
- Tres últimos: (Pendiente)
- Dos últimos: (Pendiente)
- Cifra completa: (Pendiente)
- Último número: (Pendiente)
Próximo sorteo de la Lotería Chontico
El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo el lunes 6 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.
Estos son los últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día
- 4 de octubre de 2025: 5675 - 1
- 3 de octubre de 2025: 8639 - 8
- 2 de octubre de 2025: 3419 - 6
El sorteo del Chontico Día se realiza habitualmente todos los días a la 1 de la tarde y se transmite en vivo. Esto permite que los jugadores puedan visualizar la transparencia del sorteo y también que puedan conocer los números ganadores de manera inmediata.
Las ganancias varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500.