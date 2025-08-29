Suscribirse

¿Le pegó al signo? Estos son los resultados del último sorteo de Super Astro Luna este viernes 29 de agosto

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Super Astro Luna.

Redacción Loterías
30 de agosto de 2025, 3:57 a. m.
Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.
Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo. | Foto: Super Astro Luna - Getty Images / Montaje: Semana

Como se realiza cada noche, específicamente, a las 10:50 p.m., el viernes, 29 de agosto, se llevó a cabo la apuesta por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna.

En esta oportunidad se presentó el sorteo 7862, en el cual se conoció el resultado ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado, el cual fue 5834 con el signo Aries.

Este es el ganador del sorteo del viernes, 29 de agosto. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con foto de: Colprensa.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

  • Número 5834, con el signo Aries.
Resultado SUPER ASTRO LUNA Viernes 29 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos sorteos del Super Astro Luna

  • Sorteo del 28 de agosto de 2025: número 4530, con el signo Aries.
  • Sorteo del 27 de agosto de 2025: número 6322, con el signo Leo.
  • Sorteo del 26 de agosto de 2025: número 6783, con el signo Virgo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 30 de agosto de 2025, a las 10:50 p. m.

Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Contexto: Números ganadores de la lotería Astro Sol: Resultado sorteo del viernes 29 agosto

¿Cuál es plan de premios de la Lotería Super Astro Luna?

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

