Este lunes festivo, 23 de marzo de 2026, se desarrolló una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el paso del tiempo se ha consolidado como uno de los favoritos entre los apostadores en Colombia.

Super Astro Luna del domingo 22 de marzo de 2026: ¿Tiene la combinación ganadora?

Este sorteo se caracteriza por contar con dos emisiones diarias, una en la mañana y otra en la tarde. En cada una, miles de personas participan seleccionando sus números, con la ilusión de acertar la combinación ganadora y obtener un premio.

Durante el día, el interés de los jugadores se mantuvo alto, reflejando la popularidad que conserva este juego en la región antioqueña, donde se ha convertido en una tradición y en una de las opciones más atractivas dentro del mundo de las apuestas.

La mecánica consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en versiones recientes se incorporó una quinta balota, lo que aumentó el nivel de dificultad y también la expectativa al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6393 de la jornada de la mañana, conocido como Antioqueñita Día, la combinación ganadora fue 8948, mientras que la quinta balota extraída correspondió al número 0.

Resultados del sorteo 6393 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 8948

Quinta balota: 0

Por su parte, el sorteo de la tarde suele llevarse a cabo a las 4:00 p. m. y se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los participantes tienen la posibilidad de consultar en tiempo real los números ganadores.

Resultados del sorteo 6394 – La Antioqueñita Tarde