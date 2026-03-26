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¿Le sonrió la suerte? Conozca los números ganadores del Sinuano Día y Noche del jueves, 26 de marzo de 2026

Este juego de azar es el más destacado de la costa Caribe colombiana.

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Redacción Loterías
26 de marzo de 2026, 2:45 p. m.
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El Sinuano es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en la costa Caribe del país, ofreciendo dos sorteos diarios. Sus apostadores ven en esta lotería una oportunidad de ganar millonarios premios.

En el sorteo de este jueves, 26 de marzo de 2026, en su edición de la mañana, que se lleva a cabo a las 2:30 p.m., incluyendo días festivos, la combinación ganadora fue 0546.

Resultado de la Lotería Chontico de este jueves 26 de marzo de 2026, en el sorteo Día y Noche

Para ampliar las probabilidades de ganar, esta lotería incluye la balota denominada La Quinta, que en esta ocasión acompañó el resultado de cuatro cifras con el número 8.

Resultados de la lotería Sinuano Día del jueves, 26 de marzo de 2026

  • Premio mayor: 0546
  • La Quinta: 8
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Resultados de la lotería Sinuano Noche del jueves, 26 de marzo de 2026

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta:  (Pendiente)
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En su edición de la noche, El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos los apostadores pueden conocer el número ganador a las 8:30 p.m.

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