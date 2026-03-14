¿Le sonrió la suerte? Conozca los números ganadores del Sinuano Día y Noche del sábado, 14 de marzo de 2026

El Sinuano es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en la costa Caribe del país, ofreciendo dos sorteos diarios. Sus apostadores ven en esta lotería una oportunidad de ganar millonarios premios.

En el sorteo de este sábado, 14 de marzo de 2026, en su edición de la mañana, que se lleva a cabo a las 2:30 p.m., incluyendo días festivos, la combinación ganadora fue 9247.

Para ampliar las probabilidades de ganar, esta lotería incluye la balota denominada La Quinta, que en esta ocasión acompañó el resultado de cuatro cifras con el número 6.

Resultados de la lotería Sinuano Día del sábado, 14 de marzo de 2026

Premio mayor: 9247.

La Quinta: 6.

Resultados de la lotería Sinuano Noche del sábado, 14 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

En su edición de la noche, El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos los apostadores pueden conocer el número ganador a las 8:30 p.m.

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de El Sinuano, en ambas ediciones, a continuación podrá encontrar un resumen que será clave para verificar si se convirtió en uno de los afortunados ganadores de esta lotería.

Sinuano Día

Viernes 13 de marzo de 2026 - 3862 / 5

Jueves 12 de marzo de 2026 - 4350 / 3

Miércoles 11 de marzo de 2026 - 9754 / 3

Sinuano Noche

Viernes 13 de marzo de 2026 - 3278/ 5

Jueves 12 de marzo de 2026 - 2902 / 9

Miércoles 11 de marzo de 2026 - 8871 / 3

El próximo sorteo del Sinuano Día y Noche se desarrollará el domingo 15 de marzo de 2026, en sus horarios habituales: en la edición de la mañana a las 2:30 p. m., y en la edición de la noche a las 8:30 p. m.